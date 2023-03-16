Силуанов назвал сумму взноса от бизнеса, на которую рассчитывают власти

Государство рассчитывает получить около 300 млрд рублей в качестве взноса от бизнеса в федеральный бюджет, при этом добровольное увеличение этого объема будет только приветствоваться, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Единоразовый взнос затронет, по его словам, лишь десятую часть российских компаний.

Статья по теме: Замминистра финансов раскрыл детали будущего взноса бизнеса в бюджет

«Конечно, нам хотелось бы по справедливости. Были разные оценки. Но мы не миллиардами, а большими объемами обсуждали. Но в ходе обсуждения с бизнесом договорились, что это будет порядка 300 млрд рублей, но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться», — заявил Силуанов.

Министр отметил, что единоразовый взнос в бюджет не коснется нефтегазовых и угольных компаний и предприятий с доналоговой прибылью менее 1 млрд рублей. Ставка взноса будет определена в апреле, после сдачи компаниями деклараций по налогу на прибыль.

«Если говорить о том, много ли компаний затронет эта новация — нет, всего где-то одну десятую от всех компаний составит эта доля. И мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе, о том бизнесе, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы не менее 1 миллиарда рублей», — добавил Силуанов.

По его словам, Минфин уже в ближайшие дни оформит свои предложения по этому взносу.