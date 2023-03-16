Старт лазерного производства в технополисе Москвы придаст импульс разным отраслям промышленности — эксперт

Запуск нового производства полного цикла по выпуску лазерных станков в Москве стало важным событием, которое может придать импульс развитию современных технологических решений в разных отраслях российской промышленности. Такое мнение высказал 15 марта вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

Ранее стало известно, что компания «Лассард» начнет производить лазерные станки на своем предприятии в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Она намерена инвестировать в производство около 230 млн рублей и за год нарастить объем выпуска продукции в 20 раз. Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск и повысить качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и других сферах, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в Москве производят конвейеры, станки и ряд других промышленных установок, используемых не только на производственных линиях, но и в разных сферах экономики. С каждым годом в городе появляется все больше таких предприятий. Так, по итогам 2022 года машиностроительная отрасль выросла в 1,5 раза», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, росту этого показателя способствовали как крупные машиностроительные предприятия, так и новые участники рынка.

Как отметил гендиректор компании «Лассард» Олег Нефедов, предприятие получило от ОЭЗ «много пространства и производственных возможностей для осуществления собственных высокотехнологичных задач».

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян назвал запуск этого производства полного цикла достаточно знаковым мероприятием для развития современных технологических решений в различных отраслях промышленности в целом.

«Мы прекрасно понимаем, что лазерное оборудование позволяет достигать высокой точности и качества, если мы говорим, например, про сварку. Это позволяет серьезнейшим образом оптимизировать затраты на организации серьезных производств.

То, что это российская компания и российские разработки, и то, что коллеги подошли к организации цеха в комплексном порядке, говорит о том, что на сегодня российские предприятия в состоянии по определенным направлениям практически полностью заменить зарубежные аналоговые позиции», — сказал Сурен Варданян. По его оценке, важен и тот факт, что на промышленной площадке появится не только производство, но и лаборатории, учебные классы и шоу-румы. Вице-президент МТПП подчеркнул комплексный подход к инвесторам со стороны технополиса, а также высказал намерение и в дальнейшем поддерживать идею комплексных решений для организации производств на территории ОЭЗ Москвы.