Съезд РСПП: крупный бизнес понял, на что не надо жалеть денег

Выступая 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин рассказал представителям бизнеса об уникальных возможностях, открывающихся в, казалось бы, очень непростое время.

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«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения ещё больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровён час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний. Своевременное инвестиционное решение сегодня, безусловно, сторицей окупится завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров и так далее», — заявил глава государства.

Он отметил, что прекрасно понимает угрозы, которые могут возникнуть «в среднесрочной перспективе», но призвал мыслить масштабнее.

«Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да, это такая угроза, которую мы должны иметь в виду. Но я абсолютно убежден, что мы и ее преодолеем, потому что это среднесрочная перспектива, и призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы: чтобы это не наступило, действовать нужно прямо сейчас. В этой аудитории понимают, о чем я говорю, и уверен: так и будут работать», — заявил российский лидер.

Владимир Путин неоднократно в своем выступлении сделал акцент на том, что один из важнейших критериев успеха — объем инвестиционных решений и привлеченное финансирование. Пообещав «внимательно отслеживать» эти параметры.

Инвестируем в Россию

Собственно, тезис «инвестируем как можно больше» красной линией проходил через все мероприятие. И речь шла не только об отечественных компаниях. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о том, что кабмин предлагает ослабить ограничения для иностранных инвесторов, пришедших в Россию после 24 февраля 2022 года.

«У нас сегодня будет еще встреча с правительством, будет доклад, мой доклад, в частности, по вопросам развития финансового рынка. Одно из предложений, которое сейчас полностью поддержано Минфином и Банком России, состоит в том, что у нас есть инвесторы и инвестиции, которые зашли в Россию уже после начала спецоперации и после введения санкций. И вот для такого рода инвестиций мы предлагаем существенно ослабить те ограничения, которые сегодня есть», — заявил Белоусов.

Впрочем, как отмечают эксперты, «награда за храбрость» пока ждет не многих. Как сообщила «Эксперту» заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина, по официальным данным Росстата инвестиции в реальном выражении по итогам 2022 года выросли на 4,6%.

«При этом в структуре предприятий рост инвестиций замечен прежде всего в частном бизнесе и в компаниях с госучастием, в то время как компании с иностранным капиталом ожидаемо сократили капвложения», — поясняет Федюнина.

«Инвестиционный импорт определенно сократился. Однако мы не наблюдаем резкого сокращения спроса отечественных предприятий на импортное оборудование. И я думаю, что можно ожидать постепенного восстановления инвест-импорта с новых рынков — прежде всего Азиатских, в 2023-2024 годах», — добавляет представитель ВШЭ.

Она отмечает, что в целом, проведенное ВШЭ среди промпредприятий выборочное исследование показало, что в 2022 году только порядка 5% предприятий сообщили о сокращении объемов инвестиции в основной капитал, при этом, однако другие 5% сообщили об увеличении инвестиций.

Что касается целей капвложений, то рост 2022 года объясняется, прежде всего, завершением текущих проектов, большинство из которых связано с инфраструктурной и строительством. Собственно, поэтому в лидерах оказались территории с высоким логистическим и туристическим потенциалами.

Эти цифры «бьются» и с исследованиями РСПП. Как напоминает основатель Lemon.Online Леонид Корнилов, недавно Союз провел собственный опрос среди предпринимателей, показавший, что турбулентность в экономике почти не повлияла на инвестиционную активность компаний. Более половины опрошенных РСПП отметили, что реализовывали масштабные инвестпрограммы. Объем инвестиционных программ оказался выше, чем в два пандемийных года. 56% организаций-участниц опроса планируют направить на инвестиционные проекты крупные объемы средств в следующий период.

«Причины роста инвестиционной активности связаны с двумя факторами: ростом использования государственных и квазигосударственных денег, а также технологическими проектами, ростом инвестиций в НИОКР на фоне импортозамещения. Идет процесс замещения технологий, оборудования, которые компании 10-15 лет подряд покупали на Западе. Мы видим рост заявок на финансирования для закупок оборудования, развития логистики», — говорит Корнилов.

Однако он отмечает, что одним из главных выводов опроса РСПП стал тот, что инвестиционные планы компаний были в значительной степени поддержаны мерами государственной поддержки. И дальнейшее развитие бизнеса, по мнению эксперта, в значительной степени также будет зависеть от помощи государства.

Впрочем, если говорить о перспективах дальнейшего инвестирования отечественных компаний в родную экономику, то по словам доцента экономического факультета РУДН Сергея Зайнуллина, 2022 год сложно считать «лакмусовой бумажкой».

«Существующие правительственные и региональные программы льготного кредитования промышленности под 3 процента и промышленной ипотеки под 5 процентов выглядят привлекательно, но, во-первых, они были инициированы только летом 2022 года и нет данных, что они реализуются в масштабах всей страны, а не только в отношении нескольких десятков системообразующих предприятий. Если эти льготные кредиты получат не десятки предприятий, а тысячи, включая средний и малый бизнес, только тогда можно будет говорить об их эффективности. И это при условии протекционизма на отечественных рынках», — рассуждает эксперт.

Доступное финансирование для бизнеса — один из самых злободневных вопросов, уверена заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова.

«Это требует от государства системных решений, поскольку прежний метод — субсидирование из бюджета ряда кредитов на инвестиционные цели на фоне сохранения высоких ставок — требует все больших затрат, а возможности бюджетной системы сейчас ограничены. Нужны совместные решения Правительства и Банка России о том, как обеспечить доступность финансирования для бизнеса — путем общего снижения ставок, за счет развития облигационного финансирования или иных методов», — говорит аналитик.

«На это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо»

Впрочем, государство сейчас больше сосредоточено все-таки на тех самых «возможностях бюджетной системы». И попытке их расширения. В том числе — за счет того самого бизнеса.

Речь идет в первую очередь о пресловутом windfall tax, который, к удивлению бизнеса, власти называют не иначе, как «добровольным взносом» со сверхприбылей. Правда «добровольность» власти намерены таки закрепить законодательно. Потому что не должно кому-то втихую вкушать радости сверхприбылей.

В частности, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что сальдо по налогу на прибыль в 2018-2019 годах в России составляло скромные 16 трлн рублей. А в 2021 — целых 34. В 2022 году поменьше, но все же на «десятку» больше, чем до ковида — около 26 трлн (точнее можно будет сказать, когда компании отчитаются окончательно).

«Данные о чистой прибыли свидетельствуют как раз о том, что за последние два года мы, в том числе от хорошей конъюнктуры, имели возможность хорошо проработать и хорошо заработать. Мы очень рады за бизнес, но и хотим, чтобы бизнес частично поделился с государством. Мы выработали единое решение, где основной базой будут непредвиденные объемы прибыли по сравнению с исторической прибылью компании. И речь идет о том, чтобы то превышение, которое складывается по сравнению с доковидным периодом, взять за налогооблагаемую базу», — заявил глава Минфина.

Он напомнил, что после обсуждения с бизнесом власти остановились на том, чтобы привлечь с последнего в общей сложности около 300 млрд рублей. Но конкретная ставка будет известна только после того, как крупные компании окончательно отчитаются о прошлогодних заработках.

Министр отметил, что новая мера затронет примерно 0,1% от всех отечественных компаний — только тех, у кого EBITDA за прошлый-позапрошлый год превысила 1 млрд рублей. При этом нефтяников и угольщиков из списка «добровольцев» уже вычеркнули — с них «спросят», но иначе.

По словам Силуанова, взносы окупятся компаниям сторицей — они пойдут на инфраструктурные проекты, в образование и здравоохранение, строительство. И люди больше будут тратить — возвращая бизнесу потраченное.

«Поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям. Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич (Шохин — прим.ред.), не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед», — резюмировал министр финансов.

Многим ли по факту предстоит «радоваться и платить» — вопрос пока дискуссионный. Недавно в Телеграме появился примерный список, в который вошли представители ритейла, строительные гиганты, металлургические предприятия, а также банки. Но это, как говорится, не точно.

В любом случае, по словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в целом для компаний, представленных на бирже, это не неподъемная сумма.

«Сбор для каждой компании будет иметь свое влияние, но для большинства выплата окажется несущественной и не окажет значительного воздействия на корпоративные финансы и деятельность. Видится, что больше всех придется поделиться производителям удобрений и металлургам. А в меньшей степени нагрузка будет для ИТ-сектора, у застройщиков, в телекоммуникационном секторе, ритейле», — рассуждает эксперт.

«Пока не ясно, в какой форме это коснется банковского сектора. Ранее Герман Греф заявлял, что участие Сбера возможно, но оно точно не критично для его финансовых результатов. Тем более что банки не имеют в обозначенный период сверхприбыли. В общем для большинства компаний, кому все-таки будет предложено поделиться, это не более 5%, край 10% от прибыли прошлых лет», — добавляет Зельцер.

Однако по мнению Веры Кононовой, о каких бы суммах ни шла речь — позитива сама идея не прибавляет.

«Сама дискуссия об этом «добровольном взносе» или налоге, а также затянувшееся обсуждение его параметров — все это оказывает негативное влияние на инвестиционные планы бизнеса, причем не только потому, что в скором времени могут быть введены дополнительные отчисления с прибыли, но и потому, что фискальные условия ведения бизнеса так и остаются нестабильными и практически непредсказуемыми. Планировать инвестиционные проекты, особенно в текущих условиях высоких издержек, дороговизны заемных средств и стагнации потребительского спроса, становится еще сложнее», — считает замначальника отдела аналитических исследований ИКСИ.

Подумать о людях

Впрочем, думать об инвестициях российским компаниям таки придется. Если уж они остаются в России. И не только о прямых денежных вливаниях в бизнес-процессы. В частности, президент в своем выступлении призвал бизнес вкладываться не только в экономику, но и в людей. И дал понять, что инвестиции в «человеческий капитал» тоже не останутся без внимания.

«Предприниматели в России всегда, хочу это подчеркнуть, всегда — и в дореволюционную эпоху, и в последние десятилетия — играли большую созидательную роль, брали на себя большую ответственность в вопросах развития и освоения территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности, по праву гордились этим, и они составляли гордость нашей страны. Многие вошли в историю, имена многих на слуху до сих пор», — напомнил Владимир Путин.

Он отметил, что и сегодня есть примеры того, что представители бизнеса «направляют свой предпринимательский талант — а это действительно талант — не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественное благо».

«Вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, прямо скажем так, не первой необходимости, запускаются специальные программы поддержки сотрудников и членов их семей. Наравне с региональными властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты. Словом, делают жизнь всех вокруг лучше», — рассказал президент.

Он отметил, что для сегодняшнего государства важен бизнес, который заботится о своих сотрудниках, а также их семьях и детях. И тот, который заботится об окружающей среде.

То есть, пункты ESG, трансформировавшиеся в современных реалиях в «природность и народность» по-прежнему в приоритете. Однако пускать на самотек «высокие порывы» государство не намерено. Это раньше реализация устойчивой повестки была делом отчасти добровольным — хочет компания, чтобы ее «видели» в других странах, соблюдает, не хочет — молчит. Теперь же о таком лучше не молчать, а докладывать.

«Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны. Я знаю, просто подавляющее большинство, практически все имеют такие социальные программы, но о них знают только в узком секторе. Давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером для всех. Широкое раскрытие такой информации, таких историй созидательного труда позитивно скажется на авторитете всего российского бизнеса, а в конечном итоге и на его рыночных и общественных позициях», — заявил Владимир Путин.

Главное, по мысли президента — в гражданском долге.

«Ответственный российский предприниматель — это настоящий гражданин России, своей страны, гражданин, который понимает и действует в ее интересах, не прячет активы в офшорах, а регистрирует компании здесь, в нашей стране, не попадает в зависимость от чужих властей», — заявил российский лидер.