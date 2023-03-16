«Уже на траектории роста»: Решетников назвал, за счет чего может ускориться экономика РФ

Минэкономразвития РФ в текущем году ожидает роста ВВП, инвестиций, а также реальных доходов населения, поскольку экономика уже «находится на траектории роста», сообщил глава министерства Максим Решетников в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом акцент в экономическом развитии, по его словам, в этом году будет сделан на внутренний спрос и частные инвестиции.

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«В конце прошлого — начале этого года стало понятно, что экономика в 2023 году будет развиваться значительно более динамично, чем казалось. Об этом говорят итоги прошлого года и итоги января, и первой декады февраля этого года. Сейчас ведем работу над прогнозом социально-экономического развития. В апреле представим прогноз в правительство. Предварительно, ожидаем рост ВВП и инвестиций. Повысили наши оценки роста реальных доходов населения. Безработица сохранится на низком уровне», — заявил Решетников.

Министр отметил, что главным источником развития должен стать внутренний спрос, только «главное, чтобы он сопровождался ростом предложения, а не ростом цен».

Решетников указал, что рост инвестиций в 4,6% по итогам прошлого года произошел в основном за счет бюджетных вложений, при этом, на четверть — из федерального бюджета. В этом году, по его словам, необходимо сделать акцент на частных инвестициях.

На уточняющий вопрос главы РСПП Александра Шохина о размере прогнозируемого прироста ВВП, Решетников конкретных цифр называть не стал, подчеркнув только, что они будут «однозначно положительными», потому что российская экономика уже находится «на траектории роста и вопрос только в потенциале этой траектории».

