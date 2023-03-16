В новых российских регионах появится сеть федеральных трасс протяженностью более 1 тыс. км

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях сформируют сеть федеральных трасс протяженностью свыше 1 тыс. км.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Автомобильные дороги новых регионов, которые получат статус федеральных, определены. Их общая протяженность составит 1039 км. Документы по ним проходят необходимые процедуры согласования. После этого Росавтодор начнет свою деятельность в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, Федеральное дорожное агентство проведет диагностику трасс, чтобы определить уровень их состояния и правильно составить программу дорожных работ. Параллельно с этим ведомство приступит к обеспечению их содержания и ремонту, а также проведет комплекс мероприятий по обустройству, направленных в том числе на повышение безопасности движения.

Уточняется, что частью автотрасс будет заниматься подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение «Упрдор "Тамань"», базирующееся в Анапе. «В ЛДНР это будет новое ФКУ "Упрдор "Новороссия"», — пояснил замглавы Росавтодора Андрей Самарьянов.

В правительстве напомнили, что в прошлом году в новых субъектах РФ было восстановлено более 800 км дорог и 18 искусственных сооружений.