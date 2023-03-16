Владислав Овчинский: московских инженеров обучат промышленному дизайну

Запись на обучение промышленному дизайну для инженеров открылась в Московской технической школе (МТШ). Это направление разработали специалисты ведущих вузов столицы, а также эксперты конструкторских бюро и дизайн-центров, сообщил 16 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач — системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции», — пояснил Владислав Овчинский.

Глава департамента подчеркнул, что участие в разработке курса приняли эксперты студии Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн», Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а также специалисты ведущих вузов столицы: Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, Московского архитектурного института и Национального исследовательского технологического университета МИСИС.

«МТШ активно развивает программы дополнительного профессионального образования, со своей стороны университет предоставляет передовую исследовательскую инфраструктуру для того, чтобы через нее прошли представители промышленных производств», — прокомментировал проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСиС Вадим Петров. Он добавил, что стороны в рамках этого партнерства формируют у специалистов новые компетенции, которые те впоследствии применят в работе в реальном секторе промышленности.

В том числе, в ходе обучения московским инженерам расскажут об основах дизайна, маркетинга и о проектировании промышленных изделий, с учетом требований современного производства. По завершении курса пройдет аттестация, и слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

«Развитие образования — важнейший вклад в будущее индустриального дизайна. Формируя у специалистов новые профессиональные компетенции, мы вносим весомый вклад в трансформацию отрасли, а также насыщаем рынок труда профессионалами, которые изменят отечественную промышленность», — отметила генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

Как уточнили в мэрии столицы, заявки на участие в проект принимаются онлайн на двух ресурсах: сайте МТШ и на инвестиционном портале города. Со своей стороны, власти столицы готовы оплатить до 95% стоимости обучения, предоставив субсидии предприятиям, которые заинтересованы в развитии кадрового потенциала своих сотрудников.

Напомним, проект МТШ власти Москвы запустили в 2021 году, чтобы повысить квалификацию инженеров города. Всего планируется открыть 9 направлений обучения, включая технологии связи, аддитивные технологии, цифровые двойники и беспилотный транспорт.