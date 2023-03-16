Владислав Овчинский: промышленный парк в Южном Бутово достроен на 65%

Строительство промышленного парка в Южном Бутово, в который инвестор вложит почти 5 млрд рублей, на данный момент завершено на 65%. После ввода в эксплуатацию в нем смогут работать 1,8 тыс. человек, сообщил 16 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Инвестор построит в районе Южное Бутово объект площадью более 57 тыс. кв. м., где расположатся предприятия любых видов небольших производств. В строительство парка будет вложено 4,8 млрд рублей. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 65%», — сказал Владислав Овчинский.

Он напомнил, что промпарк возведут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Соглашение об этом между властями города и девелопером, группой компаний «Пик», было подписано в 2021 году.

В ходе строительства первой очереди уже смонтирован каркас зданий, установлена мягкая кровля и фасады, выполнена облицовка. На данный момент там ведутся работы по остеклению, установке дверей, ворот и перегрузочных мостов, прокладываются инженерные коммуникации и готовится основание под заливку полов.

Во второй очереди монтаж каркаса здания заверен на 95%, сейчас там укладывают кровлю, монтируют фасады, а также прокладывают водопровод, канализацию и теплоснабжение.

«Мы реализуем строительство проекта опережающими темпами и планируем сдать объект в эксплуатацию уже в середине этого года», — уточнил директор направления девелопмента коммерческой недвижимости «Пик» Александр Манунин. По его словам, будущим промышленным компаниям будет доступно более 50 вариантов планировок блоков площадью от 580 «квадратов». Все инженерные системы объекта будут централизованными, что позволит компаниям использовать любое оборудование, добавил он.

Напомним, строительство ведется в 5 км от МКАД по Варшавскому шоссе.

Городская программа стимулирования создания МПТ разработана для комплексной застройки новых районов, так чтобы инвесторы возводили там не только жилье. По ее условиям компанию-девелопера полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, если он также берет на себя обязательство построить объект, который будет нужен городу и создаст новые рабочие места. При этом земельные участки и проекты застройки могут находиться при этом в разных районах города.

На данный момент в программе участвуют девелоперы из структур ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group. С некоторыми из них подписаны несколько договоров.