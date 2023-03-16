Windfall tax ударит по бизнесу

Единоразовый сбор в бюджет в формате windfall tax заплатит весь бизнес, кроме угольных и нефтегазовых компаний, а также субъектов МСП и компаний с доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее миллиарда рублей. Об этом прессе заявил накануне стаст-секретарь — заместитель министа финансов РФ Алексей Сазанов.

«Все остальные — подпадают. А дальше: у кого есть прирост — тот будет платить, у кого нет прироста — тот не будет платить», — указал Алексей Сазанов. На вопрос журналистов о том, освободят ли от взносов банки, он ответил отрицательно.

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Кроме того, размер ставки будет зависеть от общей суммы сбора и прироста налоговой базы компаний в 2021-2022 годах к 2018-2019 годам, а определен станет в начале апреля, после сдачи компаниями декларации по налогу на прибыль.

Между тем, аналитики отрицательно оценили инициативу Минфина. По их мнению, данные меры могут негативно сказаться на отечественном бизнесе в целом.

«Введение любого вида налога или сбора в РФ с правовой стороны должно проходить через изменения в действующем налоговом законодательстве. На различных дискуссионных площадках взимание разового платежа закрепилось в виде названия windfall tax, в мировой практике налогообложения — это более высокая ставка налога на прибыль, которая устанавливается в результате получения внезапной сверхприбыли для конкретной компании или отрасли», — напомнил «Эксперту» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев.

Он отметил, что вне зависимости от размеров установленной повышенной ставки windfall tax, для большинства налогоплательщиков, потенциально подпадающих под его уплату, произойдет уменьшение размера полученной чистой прибыли после налогообложения, что, в свою очередь, повлияет на снижение подлежащих к выплате за 2023 год дивидендов и сокращению инвестиционных программ.

Согласен с подобной оценкой и экономист Александр Разуваев. «Если смотреть на 2022 год к 2021 году — нет там никакого роста прибыли. Наши власти, сильно обеспокоенные ростом дефицита бюджета, с бизнеса пытаются содрать последнюю шкуру. И учитывая этот дефицит, шкуру сдерут, пострадают миноритарии. И это плохо», — посетовал он.

По мнению эксперта, более логичным выходом из ситуации было бы объявление дивидендов, а крупные акционеры отдали бы их в бюджет страны.

«Это касается как крупных акционеров, так и бизнеса: если налог, то все нормально, но если это крупные пожертвования в бюджет РФ — то лица и компании сразу под санкции попадают и, соответственно, получают новую головную боль. С моей точки зрения увеличить налоговую базу можно было бы при снижении ставки ЦБ. Конечно, все это невесело, но у нас долг ВВП не самый большой, Минфин в итоге справится. Однако озвученные идеи очень плохие, денег нет, идет налоговая мобилизация. Я уже вспоминаю Чубайса в 1990-м году», — заключил Александр Разуваев.