Япония в феврале закупила у России нефть по цене выше «потолка» на $16 млн

В прошлом месяце Япония закупила у России нефть по цене $68,5 за баррель, что выше предельной стоимости, установленной G7 в отношении российского энергоресурса.

Как подсчитало ТАСС, изучившее статистику японского Минфина, в феврале страна приобрела у России 37 тыс. килолитров нефти, или примерно 232,7 тыс. баррелей, в общей сложности на 2,125 млрд иен — около $16 млн.

Таким образом, средняя стоимость партии сырья составила в $68,52 за баррель, в то время как установленный странами «Большой семеркой» потолок цен на нефть из РФ — $60 за баррель.

Отмечается, что, хотя Япония и поддержала решение G7 о предельной стоимости российской нефти, Токио сделал исключение для поставок с «Сахалина-2», главным продуктом которого является сжиженный природный газ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами. С проекта Япония получает приблизительно 9% всего объема импорта СПГ; газ из России обеспечивает примерно 3% всей электрогенерации.