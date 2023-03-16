В Европе разворачивается франко-германская автомобильная война

Будущее двигателя внутреннего сгорания (ДВС) может спровоцировать новую франко-германскую войну, считает американское издание Politico. Копья ломаются относительно судьбы ДВС: Париж выступает за его запрет, а Берлин – за сохранение в измененном виде. У каждого из противников свои сторонники, так что борьба вполне может перерасти в европейскую войну.

После встречи в Страсбурге противники запрета заявили, что проект закона о запрете продаж автомобилей с ДВС на территории Европы после 2035 года, кстати, уже принятый Европарламентом и и в принципе согласованный со всеми членами Евросоюза, нуждается в изменениях.

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«Мы не получили (от Еврокомиссии) устраивающего нас предложения,- подчеркнул министр транспорта ФРГ Волькер Виссинг после встречи в Страсбурге.- Поэтому мы еще не достигли нашей цели».

Франция не планирует отступать, ее поддерживают Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Швеция и Ирландия. Франция и Испания – крупнейшие автопроизводители в Европе.

«Мы готовы сражаться за это (запрет продаж автомобилей с ДВС в 2035 г.), потому что откладывание закона будет ошибкой с точки зрения защиты окружающей среды»,- заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр накануне встречи в Страсбурге.

В противоположном углу ринга вместе Германией Италия, Польша, Болгария и Чехия, которые настаивают на том, чтобы в закон был включен пункт, разрешающий после 2035 года продажу автомобилей с ДВС, но работающих не на бензине, а на синтетическом топливе. У Берлина с союзниками достаточно веса и голосов, чтобы заблокировать принятие этого и еще двух схожих законов.

Германия настроена решительно и уже отвергла первую попытку компромисса, предложенную Еврокомиссией на прошлой неделе. Кстати, в Германии борьбу за сохранение ДВС пусть и в несколько измененном виде выступают входящие в правящую коалицию и правительство свободные демократы, к которым относится Волькер Виссинг. Свободные демократы не хотят «убивать» ДВС, потому что это будет означать неминуемую смерть и для сотен как автокомпаний, так и компаний, связанных с традиционным автопромом.

У сторонников ДВС есть причины не торопиться с вынесением проектов законов на голосование, потому что в следующем году состоятся выборы в Европарламент и новые депутаты могут стать на сторону Германии и ее союзников. Они предлагают создать рабочую группу для согласования разногласий и поиска компромиссов и вернуться к рассмотрению закона в 2026 году.

Франция против затягивания принятия законов, согласованных после двух лет очень трудных переговоров между сторонами. Кстати, произошло это в прошлом году, когда Евросоветом на ротационной основе руководил Париж.

«Экономически оно (предложение Берлина о переносе принятия решения в 2026 году) бессмысленно, с точки зрения промышленности – опасно,- разъяснил позицию Парижа Брюно Ле Мэр.- Но самое главное состоит в том, что оно опасно для всей планеты».

Эта ссора ослабляет позиции Европы в неофициальном соревновании за право называться лидером в борьбе с парниковыми газами. Еще одна угроза в том, что она рискует перерасти в споры по более широкому кругу вопросов и, в частности, о балансе сил на континенте.

«Для Франции создавшаяся ситуация предлагает возможность,- рассказал Politico дипломат, представляющий одну из стран, которые выступают за запрет ДВС.- Чем больше им удастся укрепить мысль о том, что немцы борются с ними в одиночку, тем больше будет людей, считающих французов ненадежными партнерами.