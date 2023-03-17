«Аэрофлот» заключил трехлетний контракт с туроператором «Библио-глобус»

Авиакомпания «Аэрофлот» и туроператор «Библио-глобус» подписали рассчитанный на три года контракт.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Согласно договоренностям, «Аэрофлот» будет выделять на своих рейсах блоки мест туроператору, определяя при этом количество и конкретные направления.

«На фоне изменений условий рынка авиаперевозок для российских авиакомпаний, связанных с ограничением доступа к высокодоходным глобальным рынкам, "Аэрофлот" диверсифицирует маршрутное предложение и ищет новые ниши. В настоящий момент основным драйвером развития сети "Аэрофлота" становятся туристические направления», — рассказал первый замгендиректора по коммерции и финансам авиакомпании Андрей Чиханчин. По его словам, контракт с туроператором поможет максимально эффективно использовать авиапарк перевозчика.

На церемонии заключения контракта присутствовал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.«Подписание сегодняшнего соглашения говорит о том, что мы движемся к долгосрочному планированию развития отрасли, когда авиакомпании получают заказы, а туристический оператор получает от авиакомпании гарантированные места для своих клиентов», — заявил чиновник.

Уточняется, что в программу войдут в общей сложности 60 направлений — 33 международных и 27 внутренних.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании, «Аэрофлоту» контракт принесет «десятки миллиардов рублей дополнительной гарантированной выручки в год». Собеседник агентства отметил, что за время действия контракта планируется перевезти около 9 млн туристов. «В этом году минимальное значение переданных "Библио-глобусу" мест составляет 2,6 млн человек. Если брать прогнозируемый пассажиропоток "Аэрофлота" на 2023 год, то на долю туристов придется 12-15%», — заключил он.

Сообщается, что контракт между «Библио-глобусом» и входящей в группу «Аэрофлот» компанией «Россия» остается, хотя масштаб сотрудничества при этом сократится в том числе из-за того, что у «России» меньше возможностей для международных полетов и авиакомпания попросту не способна сформировать такое же предложение по зарубежным рейсам, как «Аэрофлот».

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания, в прошлом году она перевезла 20,5 млн человек; показатель по всей группе составил 40,7 млн пассажиров.

Туроператор «Библио-глобус» контролируется АО «Международный аэропорт "Шереметьево"», который является базовым для авиакомпаний группы.