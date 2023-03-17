Акции дня: бумаги «Сбера» взлетели на рекомендации по дивидендам

Акции «Сбербанка» торговались в плюсе на Мосбирже в пятницу, 17 марта. Котировки обыкновенных акций выросли на +8,86% до 191 руб. за штуку, «префы» подорожали на +9,59% до 190,69 рублей за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне рекомендации наблюдательного совета компании по выплате дивидендов в 2023 году. Участникам годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля, выплатить рекордные дивиденды — 565 млрд рублей или 25 рублей на акцию. Дивдоходность 13% и 13,2% на обыкновенную и привилегированную акцию соответственно.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +2,86% до 2322,78 пунктов. Индекс РТС вырос на +2,34% до 936,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:24 мск составила 73,27 долларов за баррель (-1,91%). Российская валюта слабела– 77,15 руб. за доллар.