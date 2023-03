Банковский кризис в США заливают деньгами, но опасения инвесторов не рассеялись

30-миллиардная помощь, полученная First Republic Bank (FRB) от крупных американских банков, приглушила на несколько часов страхи неминуемого банкротства этой кредитной организации. Однако последний обвал акций этого банка из Сан-Франциско показывает, что поддержка властей не успокоила тревоги инвесторов.

В организации поддержки для FRB участвовали министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон. Помощь была оказана сразу после того, как стало известно о том, что попавший в тяжелое положение Credite Suisse получил от швейцарского центробанка кредит в размере 54 млрд долларов для укрепления ликвидности.

Солидная и довольно оперативная помощь помогла успокоить глобальный финансовый рынок в четверг и пятницу. Акции FRB поднялись на момент закрытия торгов на бирже в день оказания помощи на 10%. Правда, после того, как сам же банк объявил об отмене выплаты дивидендов и проблемах с ликвидностью, они тут же рухнули в послеторговый период на 17%. В общей же сложности акции FRB после 6 марта подешевели более чем на 70%.

Аналитики и специалисты считают, что власти хотят как можно быстрее покончить с системными рисками, но их беспокоит то, что потенциал для полномасштабного банковского кризиса сохраняется.

В спасении FRB участвовали все главные банки Америки: JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Поддержка предотвратила немедленный крах проблемного кредитного банка, но инвесторов напугали вечерние откровения FRB о том, сколько ликвидности им необходимо для спасения. В последние дни американские банки обращались в ФРС с просьбами о рекордных кредитах для усиления ликвидности.

В целом, считает Reuters, все же можно говорить, что многомиллиардная поддержка властей и коллег по банковскому сектору не успокоила страхи инвесторов о том, что угрозы глобального банковского кризиса нет. Многие сравнивают события, разворачивающиеся после краха Silicon Valley Bank, с финансовым кризисом 2008 года, но аналитики справедливо указывают на то, что ситуация в банковском секторе несмотря на все сложности и проблемы намного лучше, чем полтора десятилетия назад. Говорят, к примеру, о значительно более высокой капитализации и легком доступе к кредитам. Именно поэтому американские финансовые власти, похоже, чувствуют себя так уверенно и спокойно и утверждают, что повторения кризиса 2008 года не будет.

Кристин Лагард также считает, что несмотря на серьезные проблемы Credite Suisse у банков в еврозоне тоже все более-менее в порядке. Частично и поэтому ЕЦБ несмотря на бурные события в банковской системе и на финансовых рынках поднял 16 марта учетную ставку на 0,5%. Однако не исключено, что уверенность в своих банках финансовых властей Европы преувеличена. Так, по данным Refinitiv, рыночная капитализация европейских банков снизилась после 8 марта приблизительно на 165 млрд долларов.

Кстати, акции Credite Suisse рухнули в среду на момент закрытия биржи на 25%, хотя в течение дня падение достигало 31%, но после объявления о 50-миллиардном кредите взлетели к закрытию торгов в четверг на 19%.

Теперь все внимание привлечено к ФРС, которой придется на следующей неделе принимать нелегкое решение по учетной ставке в Америке.

Финансовые власти в Азии, Австралии и Новой Зеландии заверяют инвесторов в своих странах и регионах, что очень внимательно следят за ситуацией. Они тоже уверены в том, что их банки обладают достаточной капитализацией и в состоянии успешно противостоять последствиям событий в США и Европе.

С капиталами у банков, похоже, действительно все более-менее в порядке, но в Австралии теперь наверняка резко осложнится задача рефинансирования крупнейших банков в размере 300 млрд австралийских долларов (201 млрд долларов США).

Сегодня, кстати, в Токио прошла встреча глав Министерства финансов Японии, финансового регулятора и центробанка. На ней обсуждалась обстановка в банковской системе Страны восходящего солнца и необходимые меры для защиты японских банков.