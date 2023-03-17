Динамика акций порой намекает на наличие инсайда

Борис Соловьев

обозреватель Expert.ru

17 марта 2023, 20:47

С самого утра акции Сбера сильно выросли, но лишь в обед появилась информация, что банк направит на дивиденды вдвое больше чистой прибыли 2022 г. Акции растут примерно на 10%. Рынок ждет щедрых выплат и от других госкомпаний.

Коллаж: Тамара Ларина