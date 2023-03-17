Обыкновенные акции Сбера начали сегодняшнюю сессию с гэпа, то есть ценового разрыва. Вчера торги закрылись по котировке около 175,5 руб, а сегодня первые сделки прошли по 183 руб.
Динамика акций порой намекает на наличие инсайда
С самого утра акции Сбера сильно выросли, но лишь в обед появилась информация, что банк направит на дивиденды вдвое больше чистой прибыли 2022 г. Акции растут примерно на 10%. Рынок ждет щедрых выплат и от других госкомпаний.
Коллаж: Тамара Ларина
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