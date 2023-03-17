Экономический рост в 2023 году: интрига сохраняется

Как заявил накануне на съезде РСПП министр экономического развития Максим Решетников, отечественная экономика восстанавливается быстрее ожиданий. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП и инвестиций в основной капитал в 2023 году. Впрочем, от точных цифр министр пока воздержался — прогноз будет уточнен в апреле.

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«Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. И результаты 2022 года (снижение ВВП на 2,1%), и оперативные данные января-февраля эту тенденцию подтверждают» — передает «Интерфакс» слова Максима Решетникова. «Сейчас ведем работу над прогнозом, в апреле его представим в правительство. Уже понятно, что у нас и рост ВВП, и инвестиций будут в этом году в положительной зоне», — добавил он.

По его словам, будет повышен и прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году, а безработица сохранится на низком уровне. Действующий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2022 года предполагает снижение ВВП в 2023 году на 0,8%, снижение инвестиций в 2023 году на 1%.

Министр отметил, что главным источником развития должен стать внутренний спрос, только «главное, чтобы он сопровождался ростом предложения, а не ростом цен».

При этом акцент в экономическом развитии в этом году будет сделан на внутренний спрос и частные инвестиции.

Решетников указал, что рост инвестиций в 4,6% по итогам прошлого года произошел в основном за счет бюджетных вложений, при этом, на четверть — из федерального бюджета. В этом году, по его словам, необходимо сделать акцент на частных инвестициях.

«Я даю очень осторожные оценки, пока не называя цифр, потому что много факторов... Но в общем и целом конечные цифры по 2023 году по ВВП будут уже однозначно положительными. В общем и целом — точно уже на траектории роста. Скорее нас сейчас интересует потенциал этой траектории и максимальное увеличение этого потенциала в 2024-2025 годах», — ответил Решетников на вопрос главы РСПП Александра Шохина о том, какой рост можно ожидать в 2023 году.

Министр также отметил, что в ближайшие годы для российской экономики будут сохраняться как внешние, так и внутренние риски. «В первую очередь, это риски внешние, риски мировой экономики, это, конечно, риски санкций», — заявил он.

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Ранее «Эксперт» опубликовал свои оценки ситуации, основанные на экономической программе, заявленной Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Согласно им, новая экономическая программа способна обеспечить рост ВВП на 4—6% в год уже в 2023—2024 годах.

В журнале было отмечено, что индекс промышленного производства в 2022 году непрерывно рос, начиная со второго квартала. При этом — на 38% за год — росли депозиты корпоративного сектора, демонстрируя наличие средств для инвестиций.

Был приведен и прогноз известного экономиста, д.э.н. Марата Узякова, также указавшего на высокую вероятность выхода российского хозяйства на упомянутые выше темпы роста уже в ближайшее время. Позитивные прогнозы основаны на заявленной президентом программе активной и системной поддержки со стороны государства уже происходящих в экономике России структурных изменений, без выхолащивания рыночной природы таковых.

Структурные сдвиги способны обеспечивать экономике наиболее мощный рост. В их числе: уже начавшееся активное импортозамещение в обрабатывающем секторе экономики; поворот на Восток и очевидное наращивание экспортных потоков в Азию, Африку, на Ближний Восток; начавшееся во второй половине 2022 года изменение структуры внутренних доходов страны в пользу широкого круга граждан. Оно связано, прежде всего, с резким ростом спроса на трудовые ресурсы и следующим за ним ростом заработной платы. Наконец, четвертый источник структурных сдвигов — присоединение новых регионов, инвестиции в эти регионы и развитие их промышленности и сельского хозяйства.

А что, уже?

В январе 2023 года, как пишет на этой неделе журнал «Эксперт». Институт ВЭБ.РФ сообщил о росте ВВП по итогам января 2023 года в размере 0,6% к декабрю. Растут торговля, общественное питание, транспорта.

Драйвером роста в начале года стал потребительский спрос. Розничные продажи показали рекордно высокий месячный рост: по отношению к декабрю они выросли более чем на 6%.

Но вот источник роста спроса, это сокращение сбережений, при том, что оперативные данные Росстата показали снижение реальных располагаемых доходов населения по итогам 2022 года на 1%. Сочетание неоптимальное, скажем так.

Растут отрасли, которые в большей степени ориентированы на оборонзаказ. Но целый ряд отраслей по итогам января уменьшили выпуск.

При этом в феврале зафиксирован вдвое меньший, чем январский, дефицит бюджета, наделавший много шума. Тем не менее понятно, почему экономические власти такой упор делают на рост частных инвестиций. Давайте обеспечивать для этого условия, о чем говорит и один из наших экспертов.

Но и расходы федерального бюджета бюджета не стоят на месте. За первые два месяц года они выросли на треть (тогда как доходы на треть упали).

В общем, прогнозируя тот или иной рост в 2023 году, мы видим уже результаты первых его месяцев, и прогноз как бы бежит за результатом. Впрочем, это не впервой, в то же время, год такой, что о высокой степени предсказуемости говорить трудно. Помимо внешней неопределенности можно заметить, что и дабы сбылись ожидания, основанные на президентской экономической программе, надо, чтобы она исполнялась.

«Мы ожидали более слабых данных»

Эксперты-финансисты традиционно осторожны в своих оценках и выделяют узкий круг приоритетов. Подчеркиваются риски, рост видится небольшим. Но и они отмечают присутствие в экономике позитивного импульса, наряду с некоторыми яркими новыми чертами общей ситуации.

«На наших глазах экономика страны серьезно перестраивается, фокусируется на создание собственных производств в разных отраслях, активно трансформируются логистические цепочки и наблюдаем усиление роли азиатских стран, — комментирует финансовый аналитик маркетплейса “Финмир” Сергей Чеврычкин. — Важное значение для экономики страны в текущем году будут играть налоговые отчисления от продажи углеводородов нефти и газа. Предполагаем, что эффект от сокращения добычи нефти, которое было принято Россией, а также объявление властей Саудовской Аравии о том, что они не будут поставлять нефть странам, которые введут потолок цен, повлияет на рост котировок “черного золота”», — говорит аналитик.

Прогнозируемый темп роста ВВП России в 2023 году, по его мнению, будет ближе к нулевому значению или покажет небольшой рост. «Умеренный оптимизм внушают данные из последних отчётов российских компаний за прошлый год (Мосбиржа, Сбербанк, Тинькофф, VK, Полюс, Полиметалл и т.д.). В условиях санкционного давления и масштабных трансформаций экономики мы ожидали более слабых данных по EBITDA и скорректированной чистой прибыли», — отмечает Сергей Чеврычкин.

Дополнительным фактором, который способен поддержать цены на нефть, может быть открытие границ Китаем и увеличение туристической активности со второго квартала этого года, считает он. С умеренным оптимизмом можно ожидать увеличения объемов экспорта сжиженного природного газа.

«В текущих условиях, скорее, всего увидим рост объемов производства в оборонно-промышленном комплексе, который получит увеличение финансирования. Строительную отрасль и металлургов поддержит восстановление и освоение новых территорий», — отмечает аналитик.

По словам Сергея Чеврычкина, сейчас можно выделить следующие внешние и внутренние риски. Внешний — риск того, что мировая экономика столкнется с рецессией. Проблемы в банковском секторе США и Европы могут быть первыми сигналами проблем в мировой экономике. В случае рецессии мировое потребление сократиться, а это будет давить на потребление и стоимость нефти, от продажи которой зависит значительная часть российского бюджета.

В числе внутренних рисков аналитик отмечает неувеличение потребительской активности, которая зависит от доходов населения. Сокращение населением трат поставит под угрозу доходы бизнеса, способно привести к снижению налогов и занятости. Реальным вызовом будет деятельность в условиях ограничений, сокращения ассортимента доступных товаров и технологий, говорит он.

200 российско-китайских миллиардов досрочно

Эффект низкой базы кризисного 2022 года и активная адаптация бизнеса к санкциям, а также мощная накачка деньгами экономики ускоряют макроэкономические процессы, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Но мы пока держим паузу и не меняем прогноз небольшого, но все же снижения ВВП по году. И если всё-таки будет рост экономики уже в 2023 году, будем только "за"», — говорит он.

В самом деле, пока сложно говорить о каких-либо конкретных цифрах роста экономики в 2023 году, однако поводы для позитивных ожиданий всё же имеются, полагает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Во-первых, объясняет он, это данные по торговле с Китаем, а, во-вторых, это весьма солидные государственные вливания.

В январе-феврале российский экспорт в Китай вырос на 31,3% в годовом выражении. При такой динамике цель торгового оборота в $200 млрд будет достигнута уже в октябре-ноябре. Вполне вероятно, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву будут поставлены новые ориентиры. Кроме того, могут быть объявлены дополнительные меры по инвестициям в российскую экономику.

Вторым важным фактором, продолжает эксперт, являются государственные инвестиции. Снятие ограничений по использованию средств Фонда национального благосостояния предоставит правительству достаточно солидный финансовый рычаг для осуществления инфраструктурных проектов. К примеру, ещё в середине февраля правительство выделило 237 млрд руб. на развитие в 2023 году авиастроения.

«Сумма в масштабах страны кажется не столь значительной, но самолетостроение, как и автомобилестроение, является верхушкой огромной технологичной и производственной пирамиды. То есть каждый рубль, вложенный в столь сложную индустрию, превращается в десятки рублей поддержки зависимых отраслей. Пусть основная часть этих средств будет направлена на разгребание проблем с лизинговыми компаниями, но какая-то часть достанется и непосредственным производителям», — говорит Андрей Кочетков.

В условиях, когда выгоднее привезти агрегат из другой страны, очень сложно стимулировать внутреннее производство. Однако, указывает аналитик, когда такая доставка становится очень дорогой, или невозможной, приходится развивать собственные производственные возможности.

Поэтому в сложившихся условиях главную роль в обеспечении экономического роста играют экономические свободы и инвестиции. Об этом же говорит президент РФ, а правительство поддерживает политические заявления конкретными решениями о вливании государственных финансов. Поэтому прогнозы роста экономики и объёма инвестиций в 2023 году имеют под собой вполне материальные основания, заключает Андрей Кочетков.