В Европе опасаются, что с наполнением газовых хранилищ возникнут проблемы

На газовых рынках в Старом Свете сейчас наступило недолгое затишье. Участники рынков переводят дух после окончания зимы и пытаются понять, что их ждет во второй половине года. Ситуация остается непростой. Сейчас к уже известным проблемам, в основном связанным с наполнением к зиме 2023-24 годов подземных газовых хранилищ (ПГХ) газом, добавились несколько новых проблем. Они связаны с текущим моментом, но вполне могут повлиять на подготовку к предстоящей зиме. Причем, повлиять в негативном ключе. Это целый ряд проблем, пишет Bloomberg, от забастовок во многих европейских странах, которые могут очень негативно повлиять на ситуацию на энергетических рынках континента, до вопросов, связанных с климатом.

Цены на главные газовые фьючерсы TTF в последние дни ведут себя, как качели, которые кто-то сильно раскачал. К примеру, в среду, 15 марта, они взлетели вверх, а на следующий день, в четверг, опустились вниз на 3,4%. Вчера, например, в 10.24 по центрально-европейскому времени МВт-час стоил в Амстердаме 42,15 евро (443 евро за тысячу кубов газа).

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Что касается забастовок, то самые сильные они сейчас во Франции. Миллионы французов вышли на улицы протестовать против пенсионной реформы правительства, по которой пенсионный возраст французов увеличивается до 64 лет. Непосредственного отношения к газу и энергетике эти акции не имеют. Тем не менее, в отдельных регионах они могут существенно помешать работе энергетиков.

Как обычно, погода в марте не отличается постоянством. На большей части Европы весна все же, похоже, окончательно вступила в свои права, но на севере континента задержалась холодная погода. Говоря о погоде и климате, необходимо также упомянуть о проблемах, которые почти наверняка возникнут в Европе летом с водой. Так же, как в прошлом году, утверждают метеорологи, в Старом Свете будет очень сухо. Реки и озера могут вновь сильно обмелеть со всеми вытекающими отсюда нехорошими последствиями для экономики.

Коммунальщики и газовики, наверняка, уже начинают думать о том, как будут наполнять ПГХ. В весну европейцы вошли с хранилищами, которые более чем наполовину (56%) наполнены газом, оставшимся после закончившейся зимы из-за теплой погоды и экономии европейцами энергии и газа. С одной стороны, такого количества газа не оставалось после зимы очень давно, но с другой, как показывают данные Gas Infrastructure Europe, ситуация в разных странах очень разная.

Немало экономистов по прошлогодней привычке уже предсказывают несмотря на оставшийся газ большие трудности в наполнении им хранилищ к предстоящей зиме. Ситуация на газовых рынках очень сложная. Она состоит из многих динамично меняющихся компонентов и трудно поддается прогнозам. Картина должна в значительной мере проясниться, по крайней мере, на это надеются экономисты и эксперты, летом. В прошлом году на континенте была сильная засуха, которая принесла очень серьезные проблемы для экономики в целом и энергетики в частности. Если засуха повторится и в этом году, а вероятность этого метеорологи оценивают, как довольно высокую, то давление на газовые рынки, конечно, резко усилится. Здесь следует помнить, что обмелевшие реки и озера резко уменьшат объем производимой АЭС атомной энергии, как это было в прошлом году, например, во Франции.

Если засуха еще может обойти Европу стороной, то с практическим отсутствие российского газа с самого начала текущего года европейцам необходимо смириться. Это теперь, похоже, величина постоянная. С учетом большой разницы по российскому газу между тем, что европейцы получали первую половину 2022 года по газопроводу «Северный поток 1», и тем, что они получают сейчас через Украину, очевидно, что даже при наполовину полных хранилищах наполнить их летом и осенью под завязку, как в прошлом году, будет нелегко.