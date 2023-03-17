Революция сжиженного газа в США может захлебнуться

В прошлом году США обошли Катар с Австралией и стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа (СПГ). В СПГ-лихорадке в Америке оказалась виновата Европа, окончательно решившая отказаться после 24 февраля 2022 года от российского трубного газа, который, кстати, значительно дешевле американского сжиженного, и начавшая заменять его СПГ из США. Прошлый год у американских газовиков несмотря на летнее ЧП, которое надолго вывело из строя СПГ-терминал в Ньюпорте, выдался ударно-рекордным. После такого сверхуспешного года, казалось бы, следует ковать железо и стремительно расширять мощности по производству сжиженного газа. Отчасти так и произошло: в этом году, например, должны быть приняты окончательные решения по финансированию, а значит и фактическому утверждению трех крупных СПГ-проектов. К 2027 году мощность США по производству СПГ должна вырасти до 169 млн тонн, что позволит им значительно обойти Катар, который к тому же году должен выйти на мощность «всего лишь» 110 млн тонн СПГ.
Казалось бы, в Америке вслед за сланцевой революцией начинается СПГ-революция. Однако она может закончиться, едва начавшись, по той причине, что газовый рынок особенно сейчас, во время энергетического кризиса, очень турбулентен и неопределенен. Между тем, с учетом длительности и дороговизны осуществления СПГ-проектов неопределенность, т.е. неуверенность в завтрашнем дне, самый большой страх производителей сжиженного газа. При этом складывается во многом парадоксальная ситуация: неопределенность в СПГ-секторе в немалой степени объясняется и усиливается как раз благодаря грандиозным планам американских газовиков по резкому расширению производства. Они взялись за расширение производства, т.е. строительство новой СПГ-инфраструктуры, но именно это расширение, пишет Oil Price, может привести к тому, что не сбудутся прогнозы если не по росту спроса на СПГ в Европе и Азии, то хотя бы по тому, что он останется на нынешнем высоком уровне.
Аналитики подсчитали, что после окончания строительства всех запланированных СПГ-проектов в 2030 г. мировое производство СПГ вырастет на 67% и достигнет 636 млн тонн. Однако такое высокое предложение окажется слишком высоким и с учетом снижения спроса на СПГ за счет дальнейшего развития и удешевления возобновляемых источников энергии и нежелания потребителей платить высокие цены за СПГ приведет к перенасыщению рынка. Избыток газа приведет к обвалу цен на него и может сделать очень дорогие СПГ-терминалы нерентабельными. Для газовиков сейчас самое время задуматься над тем, стоит ли так рисковать и строить столько СПГ-терминалов? В Германии к этому вопросу отнеслись очень серьезно и пересмотрели планы строительства СПГ-терминалов в сторону уменьшения их количества.
Здесь к тому же стоит помнить и о важной социальной стороне вопроса: высокие цены на СПГ в прошлом году вынудили немало бедных развивающихся стран отказаться от его покупки, что привело к сильному дефициту энергии и постоянным отключениям света. Наиболее ярким примером того, как влияют высокие цены на сжиженный газ на жизнь простых людей, является Пакистан.
Во вторую причину возможного превышения предложения над спросом через несколько лет, а именно – в развитие возобновляемых источников энергии в условиях очень сложной геополитической обстановки в мире и энергетического кризиса, который, по мнению экспертов, продлится еще как минимум следующий год, поверить труднее. Тем не менее, Европа, которая стремится стать лидером в переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, упорно не отказывается от амбициозных планов по развитию возобновляемых источников энергии несмотря на непростое положение в той же самой энергетике. Это значит, что возобновляемые источники энергии будут продолжать дешеветь и будет продолжать расти их доля в энергетическом балансе. Между тем, не стоит забывать, что газ как трубный, так и сжиженный является ископаемым видом топлива, пусть и менее «грязным», чем уголь и нефть, и от него рано или поздно тоже придется отказаться, потому что он тоже загрязняет атмосферу планеты.
Выше речь шла о неопределенном будущем СПГ в среднесрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе с его будущим все предельно ясно. В текущем году импорт СПГ Европой и Турцией вырастет, по данным Refinitiv, на 10% по сравнению с рекордными показателями прошлого года.
В аналитической компании Kayrros обратили внимание еще на одну особенность СПГ, способствующую неопределенности относительно его будущего, а именно его высокой расположенности к всевозможным авариям. Аналитики Kayrros подсчитали, что на трети глобальной СПГ-инфраструктуры (32%), которая обеспечивает 55% предложения, ежегодно происходят как минимум 5 ЧП, в результате которых они простаивают 90 дней в году. Естественно делать прогнозы на будущие в таких условиях нелегко.