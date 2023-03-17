Революция сжиженного газа в США может захлебнуться

В прошлом году США обошли Катар с Австралией и стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа (СПГ). В СПГ-лихорадке в Америке оказалась виновата Европа, окончательно решившая отказаться после 24 февраля 2022 года от российского трубного газа, который, кстати, значительно дешевле американского сжиженного, и начавшая заменять его СПГ из США. Прошлый год у американских газовиков несмотря на летнее ЧП, которое надолго вывело из строя СПГ-терминал в Ньюпорте, выдался ударно-рекордным. После такого сверхуспешного года, казалось бы, следует ковать железо и стремительно расширять мощности по производству сжиженного газа. Отчасти так и произошло: в этом году, например, должны быть приняты окончательные решения по финансированию, а значит и фактическому утверждению трех крупных СПГ-проектов. К 2027 году мощность США по производству СПГ должна вырасти до 169 млн тонн, что позволит им значительно обойти Катар, который к тому же году должен выйти на мощность «всего лишь» 110 млн тонн СПГ.

Казалось бы, в Америке вслед за сланцевой революцией начинается СПГ-революция. Однако она может закончиться, едва начавшись, по той причине, что газовый рынок особенно сейчас, во время энергетического кризиса, очень турбулентен и неопределенен. Между тем, с учетом длительности и дороговизны осуществления СПГ-проектов неопределенность, т.е. неуверенность в завтрашнем дне, самый большой страх производителей сжиженного газа. При этом складывается во многом парадоксальная ситуация: неопределенность в СПГ-секторе в немалой степени объясняется и усиливается как раз благодаря грандиозным планам американских газовиков по резкому расширению производства. Они взялись за расширение производства, т.е. строительство новой СПГ-инфраструктуры, но именно это расширение, пишет Oil Price, может привести к тому, что не сбудутся прогнозы если не по росту спроса на СПГ в Европе и Азии, то хотя бы по тому, что он останется на нынешнем высоком уровне.