Глава Центробанка объяснила рост денежной массы в России

В современной банковской системе общий объем предложения денег определяется объемом выданного банками кредита и операциями бюджета, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. По ее словам, увеличение денежной массы говорит лишь о том, что растет экономика, неограниченным же эмиссионным финансированием ЦБ РФ не занимается.

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«На жаргоне центральных банков и экономистов печатанием денег обычно называется неограниченное эмиссионное финансирование государства или компании со стороны Центрального банка, и такое поведение неизбежно приводит к росту инфляции. Если не устанавливать таких границ для роста денежной массы, то цены будут расти безгранично. Мы этим не занимаемся», — заявила Набиуллина.

Она пояснила, что в современной банковской системе общий объем предложения денег определяется как объемом выданного банками кредита, так и операциями бюджета. Это, по ее словам, формирует денежную массу, и то, что она постепенно увеличивается — «отражает то, что растет экономика».

«Важно, чтобы вот этот рост денежной массы был соразмерен росту экономики, экономической активности и, соответственно, целевому темпу инфляции. Собственно говоря, наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы такую соразмерность обеспечить, и в этом случае инфляция будет соответствовать нашей цели», — добавила глава ЦБ.

