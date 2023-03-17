Российский рынок акций начал день с роста, отреагировав на подорожавшую в ходе азиатских торгов нефть. Но очень быстро инвесторы стали сокращать длинные позиции по акциям, опасаясь, что развитие финансового кризиса на Западе приведет к дальнейшему падению стоимости сырьевых товаров.
Рынок акций: напряженный момент
Четверг ознаменовался большим числом корпоративных новостей, причем все они были в основном негативными для рынка. Риски дальнейшего падения сырьевых товаров удерживали инвесторов от покупок акций и способствовали «уходу в доллар».
Коллаж: Тамара Ларина
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