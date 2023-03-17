Финансовые рынки Фондовый рынок

Рынок акций: напряженный момент

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 марта 2023, 00:16

Четверг ознаменовался большим числом корпоративных новостей, причем все они были в основном негативными для рынка. Риски дальнейшего падения сырьевых товаров удерживали инвесторов от покупок акций и способствовали «уходу в доллар».

Коллаж: Тамара Ларина