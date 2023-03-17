Компания Эн+ заявила о готовности стать локомотивом развития экономики Сибири

Проекты развития энергетического комплекса Сибири, а также проблемы серого майнинга в Иркутской области обсудили в ходе рабочей встречи министр энергетики России Николай Шульгинов и руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Основной темой для разговора стала реализация крупных проектов, таких как энергоснабжение строящихся промышленных предприятий в Иркутской области, а также нелегальный майнинг, — эту проблему накануне обсуждали в Госдуме РФ в рамках правительственного часа. Напомним, вопрос наиболее актуален для Иркутской области: низкие тарифы на электроэнергию спровоцировали всплеск такой деятельности, что наносит ущерб безопасности энергосистемы региона.

В ходе встречи стороны обсудили инициативы Эн+ по развитию генерации на базе Ковыктинского месторождения. Для проекта его освоения — там планируется построить заводы по сжижению и переработке газа — потребуется расширение действующей энергосистемы, и компания в начале марта выступила с предложением построить для этого газовую электростанцию.

Другим проектом, который обсудили в ходе встречи, стали планы по созданию промышленного центра в Усолье-Сибирском, а также туристического кластера в Байкальске. Важный вопрос — перспективный план развития сетевой инфраструктуры для этих новых потребителей, который предстоит разработать совместно с региональными властями. «В ходе встречи мы презентовали министру проекты по развитию энергосистемы Сибири. На наш взгляд, важно правильно спрогнозировать спрос потребителей с тем, чтобы инвестиционный цикл был понятен и бизнесу, и государству. И, конечно, самое главное, чтобы новые потребители точно знали, в какие сроки новые производства будут обеспечены всеми ресурсами», — прокомментировал итоги встречи руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков. Правительство решает важную задачу по развитию энергосистемы, и компания готова стать локомотивом развития экономики Сибири, подчеркнул он.