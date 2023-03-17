Пенсионная реформа Макрона может резко осложнить его положение во Франции

Обстановка во Франции накаляется. Французы доказали, что они являются пассионарным народом – многотысячные демонстрации и забастовки сотрясают страну уже не одну неделю. Последний всплеск митингово-забастовочной активности спровоцировала пенсионная реформа президента Макрона, по которой возраст выхода на пенсию увеличивается на два года до 64 лет. Не сумев получить поддержки ни среди населения, ни среди законодателей, президент Макрон воспользовался чрезвычайным законом, позволяющим правительству принимать законы без утверждения их в Национальной ассамблее, нижней палате парламента Франции. Как нетрудно догадаться, действия властей привели к новому взрыву негодования среди населения Пятой республики. Они также наверняка значительно осложнят Эмманюэлю Макрону законодательную работу внутри страны. Теперь при любой судьбе пенсионной реформы, даже в случае ее отмены, Макрону и правительству будет намного труднее принять такие важные законы, как законы о мигрантах и о рынке труда.

Профсоюзы настроены на решительную борьбу с Елисейским дворцом и правительством Элизабет Борн. Приемы, которые они используют, хорошо известны. Они могут, например, надавить при помощи забастовок и акций протестов на наиболее болевые в данный момент точки – остановить, скажем, работу нефтеперерабатывающих заводов, что остановит Францию по причине дефицита бензина и других видов топлива. Забастовки сборщиков мусора, которые длятся полторы недели, могут привести к тому, что в крупных городах, включая Париж, скоро нечем будет дышать из-за гор мусора, гниющего на улицах.