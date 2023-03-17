Пенсионная реформа Макрона может резко осложнить его положение во Франции

Обстановка во Франции накаляется. Французы доказали, что они являются пассионарным народом – многотысячные демонстрации и забастовки сотрясают страну уже не одну неделю. Последний всплеск митингово-забастовочной активности спровоцировала пенсионная реформа президента Макрона, по которой возраст выхода на пенсию увеличивается на два года до 64 лет. Не сумев получить поддержки ни среди населения, ни среди законодателей, президент Макрон воспользовался чрезвычайным законом, позволяющим правительству принимать законы без утверждения их в Национальной ассамблее, нижней палате парламента Франции. Как нетрудно догадаться, действия властей привели к новому взрыву негодования среди населения Пятой республики. Они также наверняка значительно осложнят Эмманюэлю Макрону законодательную работу внутри страны. Теперь при любой судьбе пенсионной реформы, даже в случае ее отмены, Макрону и правительству будет намного труднее принять такие важные законы, как законы о мигрантах и о рынке труда.
Профсоюзы настроены на решительную борьбу с Елисейским дворцом и правительством Элизабет Борн. Приемы, которые они используют, хорошо известны. Они могут, например, надавить при помощи забастовок и акций протестов на наиболее болевые в данный момент точки – остановить, скажем, работу нефтеперерабатывающих заводов, что остановит Францию по причине дефицита бензина и других видов топлива. Забастовки сборщиков мусора, которые длятся полторы недели, могут привести к тому, что в крупных городах, включая Париж, скоро нечем будет дышать из-за гор мусора, гниющего на улицах.
«Диалог с Макроном не работает,- рассказал корреспондентам 23-летний студент Жульен Л., участвующий в демонстрациях.- Поэтому у нас остается единственный выход – радикализация борьбы. Правительство живет в пузыре. Они должны быть начеку, потому что когда он лопнет, им будет очень больно».
Проект пенсионной реформы долго обсуждался в парламенте. Через полтора месяца в Елисейском дворце окончательно поняли, что он не пройдет Нацассамблею. У Макрона не оставалось иного выхода, как действовать в обход законодателей, которым такое поведение президента и правительства, как нетрудно догадаться, очень сильно не понравилось.
Естественно, ситуацией постарается максимально воспользоваться оппозиция, которую возглавляют левак Жан-Люк Меланшон и представительница правых сил Марин Ле Пэн. Она вчера уже потребовала немедленной отставки правительства Элизабет Борн и назвала действия Макрона «полным провалом».
Решение обойти парламент раскритиковал даже глава правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти, который поддерживает пенсионную реформу. Он назвал действия правительства Борн «негодным методом».
Меланшон, Ле Пэн и другие представители оппозиции попытаются организовать голосование в Национальной ассамблее о недоверии правительству Борн. Впрочем, в Елисейском дворце такого сценария развития событий не боятся, потому что Сьотти уже заявил, что его партия проголосует против голосования по доверию правительства.
Оппозиции в таком случае придется прибегать к другим методам борьбы с пенсионной реформой. Например, попросить Верховный суд проверить ее на предмет соответствия Конституции или попытаться провести всенародный референдум.
«Правительство выходит из этого испытания сильно ослабенным,- считает специалист по парламенту Мелоди Мок-Гру,- Даже если Борн устоит против вотума недоверия, кабинет ждут большие перемены в составе.