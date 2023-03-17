В Москве жестко отреагировали на отказ Дании допускать Россию к расследованию по «Северным потокам»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Копенгаген не допустит Москву к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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«Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она отметила, что скрыть реальное положение вещей у западных правительств при этом не получится, поскольку речь идет о больших деньгах.

Накануне, 16 марта, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не позволит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках». Он призвал дождаться результатов расследования Дании, Швеции и ФРГ.