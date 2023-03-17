Минобороны РФ представило новые данные о ходе спецоперации

Согласно сводке Минобороны РФ за 17 марта, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях группировками войск «Западная» и «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка (ЛНР), а также Терны и Ямполовка (ДНР). Потери противника за сутки на двух направлениях составили более 110 военнослужащих.

На Донецком направлении, где активные действия ведет «Южная» группировка войск, российскими военными уничтожено около 135 украинских боевиков; на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки (ДНР), здесь общие потери противника составили до 65 бойцов.

«В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6», — рассказали также в Министерстве обороны.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 1064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8985 единиц специальной военной автомобильной техники», — отметили в российском оборонном ведомстве.