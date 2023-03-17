Минпромторг рассказал о работе над импортозамещением свечей зажигания для двигателей SSJ-100

Отечественные предприятия работают над заменой импортных свечей зажигания для двигателей самолетов SSJ-100.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минпромторга РФ.

«Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Минпромторгу первого замгендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова, операторы SSJ-100 столкнулись с нехваткой свечей зажигания для двигателей SaM146 российско-французского производства. Панфилов попросил ведомство ускорить процесс разработки и выпуска комплектующих уфимским научно-производственным предприятием «Молния», входящим в госкорпорацию «Ростех».