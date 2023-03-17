Температура воздуха в столичном регионе на следующей неделе превысит норму на 2-3 градуса

В столичном регионе на ближайшей неделе установится теплая погода, температура воздуха днем будет достигать плюс 9 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Следующая неделя будет устойчиво теплой. Иногда солнышко будет проглядывать, но, в основном, будет облачная погода с прояснениями, сильных осадков не прогнозируется», — отметил синоптик.

По его словам, понедельник станет переходным днем — температура в ночь на 20 марта будет до минус 8, однако днем ожидается уже до 7 градусов тепла.

Начиная с 21 марта в Москве и Подмосковье ночные температуры будут стабильно держаться на уровне около нуля, а дневные достигать плюс 4-9, сообщил научный руководитель Гидрометцентра. Со вторника температура в регионе будет выше нормы на 2-3 градуса.

В ближайшие выходные синоптик рекомендовал как можно больше находиться на солнце, поскольку ультрафиолетовый индекс будет низким, и именно в таких количествах он полезен.

Роман Вильфанд добавил, что уже в субботу Москва окажется вблизи центра антициклона. «И это значит, что давление повышается, причем существенно», — предупредил специалист.

Он уточнил, что ближайшая ночь «будет по-настоящему холодная, минус 11 — минус 9 в Москве, по области до минус 12 градусов».

Утром 18 марта ожидается минус 5-7 градусов, днем потеплеет до плюс 2 — плюс 4 градусов; такая же погода, по словам Вильфанда, будет в Москве в воскресенье, 19 марта.