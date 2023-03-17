Набиуллина оценила риски для российских банков из-за ситуации в США и Европе

Ситуация в банковской системе США и Европы не оказывает прямого влияния на российский финансовый сектор. Кроме того, российские банки менее подвержены уязвимости западных кредитных организаций, так как периода низких ставок в РФ не было, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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«Наша российская система уже гораздо меньше связана с мировой финансовой системой и наши банки менее подвержены той уязвимости, которую демонстрируют банки в США и Евросоюзе. Их риски возникли не из-за ставок, а из-за длинных периодов низких, околонулевых, ставок», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в прошлом году российские банки имели риски гораздо больших масштабов, но выдержали их. Регулятор исходит из того, что западные банки имеют обширный опыт борьбы с банковскими кризисами, и их инструментов хватит, чтобы преодолеть и этот. При этом ЦБ, по словам Набиуллиной, учитывает текущую ситуацию при определении своих решений.

«Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой — текущее инфляционное давление остается повышенным. Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление», — уточнила глава ЦБ.

