Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал участникам годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля, выплатить рекордные дивиденды — 565 млрд рублей. Это решение порадовало и акционеров, и аналитиков. Они уверены, что на устойчивость и дальнейшее развитие Сбера выплата такой крупной суммы не повлияет.

«Это стало возможным благодаря тому запасу прочности, который мы достигли в прошлом году при поддержке и вере акционеров и клиентов в наш бизнес и в нашу команду. Наши дивиденды – это не только дополнительный финансовый доход для каждого частного акционера, которых у нас 1,5 млн человек, но и весомый вклад в бюджет всего государства», - сказал президент и председатель правления Сбера Герман Греф.

«Принятое сегодня решение подразумевает выплату дивидендов в размере 25 рублей на акцию. Это очень большая величина, которая с лихвой покрывает дивиденды за два года, в том числе за 2021 год, когда было принято решение не выплачивать дивиденды. Конечно, такое решение очень важно для акционеров, оно показывает, что банк чувствует себя уверенно, полностью преодолел последствия сложностей прошлого года и зарабатывает вполне достаточно, чтобы не только инвестировать в развитие, но также выплачивать дивиденды, поддерживая спрос на свои акции и собственную высочайшую репутацию», - отметил председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян.

Он добавил, что акционеров очень порадовало решение Набсовета. «При этом выплата этой огромной суммы не повлияет на стратегию и тактику Сбербанка, у него остается огромное количество ресурсов и возможностей для развития, даже не смотря на столь значительные дивидендные выплаты. Это тот самый редкий случай, когда интересы всех сторон фактически совпали и это лишь усиливает, дает дополнительный синергетический эффект развитию банка и всего финансового сектора нашей страны», - уверен Данилов-Данильян. Государство, как основной акционер Сбера, в итоге может получить в бюджет половину суммы, то есть 282 млрд рублей.

«С учетом достаточности капитала на конец 2022 г. на уровне 14,8% и комментария руководства банка о том, что Сбер не планирует возвращать бессрочный субординированный кредит на 150 млрд руб., организация вполне может позволить себе такую выплату. По нашей оценке, дивиденды будут стоить банку 1,5 п.п. от достаточности капитала и она останется больше целевого показателя менеджмента и значительно выше регуляторных нормативов», - отметила аналитик ИБ «Синара» Ольга Найденова.

Греф также добавил, что за последние 5 месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70% и сейчас занимают 35% в «народном» портфеле Мосбиржи. «Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения. Мы считаем сегодняшнее решение наблюдательного совета Сбербанка о дивидендах важным событием не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка в целом», - подчеркнул Греф.

Решение Сбера стало приятной неожиданностью для рынка и в итоге стоимость акций Сбера сегодня выросла на 10%, а индекс МосБиржи превысил 2300 п. «Дивиденды Сбера помогли индексу МосБиржи обновить максимум текущего года», - отметил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Также аналитики считают, что выплата от «Сбера» поддержит рынок РФ в дальнейшем: инвесторы могут часть денег реинвестировать в российские акции или облигации.