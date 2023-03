Настала пора конкуренции между лидерами розничного рынка

Чистая прибыль крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group выросла в 2022 г на 7,7% до 52,2 млрд руб., EBITDA возросла на 16,0% до 186,8 млрд руб., говорится в материалах компании.

Общая чистая выручка увеличилась на 18,3% до 2,6 трлн руб., в том числе чистая офлайн-выручка «Пятёрочки» и «Перекрёстка» — на 18,0% и 8,3%, соответственно.

В прошлом году компания открыла 2 202 новых магазина, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 1 366.

«Мы продолжаем наблюдать выдающиеся показатели нашего формата «жестких» дискаунтеров «Чижик» с момента его запуска осенью 2020 года, — отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. — В 2022 году чистая выручка «Чижика» выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 млрд руб., а количество магазинов увеличилось в 7 раз до 517 на конец декабря».

Формат «жестких» дискаунтеров является привлекательным для покупателей, ищущих лучшее ценовое предложение в условиях роста продовольственной инфляции, и «мы планируем ускорить открытие магазинов «Чижик» в 2023 году», добавил он.

При этом темпы роста чистой выручки в последнем квартале года замедлились в целом по компании до 16,3%, а по «Пятерочке» — до 13,5%.

Аналогичная картина наблюдалась и у другого торгуемого на бирже ритейлера — дискаунтера Fix Price.

Сильные готовые результаты компаний сектора в целом за год были во многом вызваны ажиотажным спросом населения на все товары в первом полугодии после начала СВО и резкого падения курса рубля. Ритейлеры же воспользовались тогда моментом и взвинтили цены.

Эксперты рынка отмечают, что вытеснение с рынка мелких розничных магазинов крупными сетями практически завершено, теперь настала пора конкуренции между лидерами рынка. При этом дальнейшее развитие сетевых магазинов и рост их выручки будет сдерживаться как высокой конкуренцией, так и низкой платежеспособностью населения, а также наращивание доли рынка сервисами по доставке товаров.

Среди ключевых направлений развития X5 Retail Group ее главный исполнительный директор назвал экспансию на Дальний Восток. Кроме того, «мы продолжим активно расширять наши сети «жестких» дискаунтеров и магазинов «у дома» с фокусом на более доступные цены, а также рассмотрим возможности развития в новых регионах через стратегическое партнерство с местными розничными сетями», — сказал Шехтерман.

Наблюдательный совет Х5 принял решение рекомендовать собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022г. Данное решение для котировок бумаг компании явно негативное, поскольку российским рынком акций сейчас правят розничные инвесторы, большинство из которых любят покупать акции под дивиденды. Но аналитики не так критичны.

Так, экономист банк «ЦентроКредит» Евгений Суворов в своем обзоре пишет: «Мы считаем это решение неоднозначным — финансовые показатели X5 вполне позволяют осуществить выплаты акционерам. Хотя, конечно, на это решение руководства могло повлиять ухудшение LFL-продаж* в конце года, темпы роста которых снизились у Группы в 4кв22 до 7,9% vs 12,4% в 3кв22, средний чек: 3,5% vs 8,2%. Возможно, X5 видит продолжение этих негативных трендов».

Ничего плохого в не распределении прибыли не видит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв. «Отказ от выплаты дивидендов ожидаем, так как компания пока не сообщала о прогрессе в решении проблемы с иностранной регистрацией. Важно понимать, что пока дивиденды не выплачиваются, компания может опережающими темпами гасить долговую нагрузку или инвестировать в развитие», — полагает он.

Динамика депозитарных расписок X5 не радует ни спекулянтов, ни инвесторов. С конца октября прошлого года их волатильность резко снизилась, при этом котировки движутся в слабом нисходящем тренде.

Аналитики смотрят на будущее бумаг ритейлеров неоднозначно. Одни считают, что есть и пить люди будут всегда, поэтому бумаги компаний сектора стоит держать в портфелях. Другие же полагают, что золотая пора торгового бизнеса осталась в прошлом, и рекомендуют обращать больше внимание на более перспективные идеи.

* LFL (англ. like for like «подобное с подобным») — метод оценки продаж путём сравнения показателей за прошлый и текущий период у тех же торговых объектов (исключая из данных для сравнения показатели закрытых и вновь открытых магазинов)