Песков оценил идею выдвинуть на Нобелевскую премию мира кандидатуру Реджепа Эрдогана

Москва высоко ценит посредничество Анкары в урегулировании конфликта с Киевом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать предложение бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинуть турецкого лидера Реджепа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

«Безусловно, мы высоко ценим усилия господина [Реджепа Тайипа] Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российского-турецких отношений», — цитирует Пескова агентство.

По сведениям издания «Нейтральный Туркменистан», Бердымухамедов предложил кандидатуру Эрдогана на получение Нобелевской премии мира в ходе саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре 16 марта. Экс-президент заявил, что турецкий лидер является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, проводящим «большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов».

В конце минувшего года спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп сообщил, что инициировал выдвижение главы государства на Нобелевскую премию мира за «вклад в дело мира между Россией и Украиной». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также выступал с такой идеей, указывая на то, что Эрдогану принадлежит «единственная успешная попытка посредничества» между Россией и Украиной во время военного конфликта. Председатель сената Пакистана Мухаммад Садик Санджрани в январе официально зарегистрировал выдвижение политика на премию.