Плановые проверки бизнеса до 2030 года будут проводить только на объектах высокого риска

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса будут проводиться только на объектах, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление подписано», — заявил премьер на заседании кабмина.

Он уточнил, что в образовательных учреждениях, которые относятся в высокорисковую группу, в этот же период вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты; в случае выявления нарушений будут выноситься предписания об их устранении.

«Эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. Они позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в нашей стране», — пояснил председатель правительства.

Помимо этого, установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений президента РФ или правительства, указывается в сообщении.