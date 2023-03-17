Промышленности порекомендовали неожиданный источник финансирования

Финансирование промышленности с помощью инструментов фондового рынка, похоже, уже в скором времени выйдет на новый уровень. Выпуски облигаций становятся отличным способом для компаний привлечь большое количество денежных средств в короткие сроки, а самое главное — масштабировать то производство, которое так необходимо в рамках импортозамещения. Об этом в четверг говорили эксперты в рамках круглого стола, проведенного порталом Rusbonds.ru совместно с Московской Биржей.

Начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов ПАО «Московская Биржа» Дмитрий Таскин заметил, что спустя год после прошлогодних февральских событий во многом благодаря денежно-кредитной политике ЦБ РФ в отношении ключевой ставки удалось вернуть активность на рынок первичных размещений.

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«Пик этой активности пришелся на последние месяцы прошлого года. Когда мы подводили итоги, то констатировали, что в основном на рынок выходили крупные заемщики с наивысшим рейтингом из первого эшелона. Из-за ряда факторов спрос на бирже сместился в сторону национальных инвесторов и банков, доля розницы сократилась до минимумов. Но несколько иную картину мы отмечаем уже в этом году. Начали появляться заемщики из второго эшелона, доля розницы в первичных размещениях вновь стала увеличиваться. Более того мы знаем кейсы, когда эмитенты и организаторы осознано идут на то, чтобы привлекать розничных инвесторов, пусть даже и в ущерб срокам размещения. Сейчас доля розницы в объемах первичных размещений вернулась на состояние февраля прошлого года», — констатировал Дмитрий Тараскин.

Розница для компаний, выходящих на биржу, имеет принципиальное значение, считает эксперт. По оценкам Банка России, суммарные активы на уровне физических лиц на брокерских счетах оцениваются в 6 трл рублей.

«Произошла и некоторая переоценка в портфелях розничных клиентов, интерес сместился в сторону бумаг российский резидентов. Спрос со стороны розницы позволяет нам развивать сегмент высокодоходных облигаций. Сейчас мы отмечаем, что у нас их в обращении более 600 выпусков. Если смотреть по сегментам, то серьезную долю — 70% — занимают эмитенты, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства», — добавил он.

На данный момент, заметил Дмитрий Таскин, больше всего выделяются лизинговые компании, девелоперы и микрофинансовые организации. К сожалению, промышленные компании сейчас составляют не столь уж большую долю в выпуске, однако именно у них есть большое преимущество на фондовом рынке, так как предприятия привлекают инвесторов своей стабильностью, а также работой в рамках импортозамещения.

Подтвердил данный факт и руководитель направления рынков долгового капитала АО «Синара – Транспортные Машины» Андрей Балабанов. Он указал, что, например, предприятия транспортного машиностроения нуждаются в стабильном долгосрочном финансировании, так как имеют: высокую долю вложений в основной капитал, нуждаются в модернизации существующих и создании новых производств, освоении инновационных технологий, обладают оборудованием с долгим сроком эксплуатации и окупаемости. В связи с этим краткосрочные кредиты, например, банковские, не могут обеспечить стабильность финансирования на долгосрочной перспективе.

«Мы долгое время существовали на кредиты, видели, что этот источник финансирования не очень подходит. И мы поняли, что сильно сдерживаем компанию. Кредиты с долгим сроком сложно найти, есть зависимость от колебаний конъюнктуры финансового рынка, а также необходимость выполнять требования банков. Это не значит, что мы отказались от кредитования просто мы ввели единую систему долгосрочных и краткосрочных активов. У инвесторов же на бирже достаточно большой интерес к промышленным предприятиям, тем более — к машиностроению. Это определяет то, что продукцию можно пощупать, увидеть производственные мощности. Инвестор понимает, что он не останется ни с чем, для многих это очень важно. Кроме того, мы видим, какое внимание уделяется импортозамешению, и те, кто такие производства уже имеют, могут воспользоваться вниманием людей», — сказал Андрей Балабанов.

Всего «Синара – Транспортные Машины» провели три облигационных выпуска на общую сумму 30 млрд рублей, рефинансировали более 50% кредитного портфеля, удлинили срок долгого портфеля и смогли снизить стоимость заимствований. «Важный эффект — мы вышли на совсем другие пласты инвесторов, это положительно и для нас, и для них. Около 2/3 — это инвесторы, которых мы никак бы не привлекли при других обстоятельствах», — добавил он.

Положительный эффект от выпуска облигаций подтвердила и основатель и генеральный директор компании «Моторные технологии», амбассадор национального проекта «Малый и средний бизнес» Ольга Изранова.

«Мы делаем специальное оборудование для мытья деталей для разных отраслей промышленности: газовой, машиностроительной, теперь и оборонной. Была идея масштабирования производства, мы понимали, что есть заказы. Не было денег собственных, был привлечен кредит, поэтому возможность кредитования тоже отсутствовала. Так как облигации — это без залога, без поручительства и так далее, мы рассмотрели данный вариант. Это стало отличным решением, так как мы не зависим от своих инвесторов, они не могут нам диктовать условия. Втакой ситуации ты оптимальнее используешь средства. В пандемию, например, мы в кратчайшие сроки сделали второй выпуск, начали выпускать оборудование для дезинфекции, поставлять серьезным заказчикам. Так что инструмент этот для малого бизнеса рабочий. Он действительно позволяет кратко масштабировать производство», — заключила она.