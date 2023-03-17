Робота-амфибию для расчистки затопленных помещений разработали в ОЭЗ Москвы

Робот-амфибия поможет проводить разведку и ликвидировать аварии в затопленных объектах, на атомных станциях и в шахтах. Передовое решение создали на территории особой экономической зоны Москвы специалисты компании «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР»). Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москва Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, в ассортименте предприятия более 20 моделей роботов разного класса и назначения, которые способны работать под управлением человека в опасных условиях.

Робот-амфибия с четырехгусеничным шасси функционирует на суше и под водой на глубине до 4 метров. Его работу дистанционно контролирует оператор с помощью радиосистемы. На земле робота можно использовать при разборе завалов после землетрясения, для разведывательных, аварийно-спасательных работ. Под водой он может поднимать и переносить до 25 кг груза.

Прототипом разработки стал сухопутный мобильный робототехнический комплекс, созданный «СКТБ ПР» в 2018 году. Многофункциональный робот-амфибия не имеет аналогов в мире, сказал замгендиректора «СКТБ ПР» Илья Лаверычев. «В ходе испытаний робот показал соответствие всем заявленным требованиям по техническим и функциональным характеристикам», - добавил он.

В ОЭЗ Москвы компания работает с 2013 года. Оборудование, разработанное компанией, внедрено на атомных электростанциях. Продукция компании помогает ремонтировать бассейны выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа, рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.