Россия и Иран вышли на рекорд. Что впереди?

В последние годы развитие российского-иранского сотрудничества становится все более приоритетным вектором развития внешнеэкономической политики России. Стоит отметить, что в круг перспективных внешнеторговых партнеров для России и других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Иран вошел еще до разворачивания масштабной санкционной войны западных стран в 2022 году.

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На фоне устойчивого развития внешнеполитического взаимодействия в последнее время стало развиваться и торговое сотрудничество. Еще одним перспективным направлением является туризм, о чем сегодня на форуме MITT 2023 говорили министр экономического развития России Максим Решетников и представители Ирана. Текущие геополитические условия сформировали дополнительные импульсы для укрепления двусторонних политических и экономических связей.

Оптимизм торговой статистики

По итогам 2022 года взаимная торговля России и Ирана достигла рекордных показателей, оборот составил 4,9 млрд долларов, превысив показатели 2021 года на более чем 20%. Основу двусторонней торговли составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В случае российских поставок в Иран ключевой статьей экспорта являются зерновые культуры и растительные масла. Такие товарные группы, как овощи, фрукты и орехи, являются значимыми категориями как экспорта, так и импорта.

Среди товаров промышленного производства можно выделить двустороннюю торговлю товарами химической промышленности (в том числе продукцию органической химии, пластмассы и полимеры, фармацевтические товары), металлургии, российские поставки товаров энергетического машиностроения, а также лесопромышленного комплекса.

На пути к постоянному режиму свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Наблюдаемая позитивная динамика и имеющиеся стимулы для дальнейшего наращивания внешнеторгового сотрудничества в условиях действия антироссийских и антииранских санкций становятся триггером для дальнейшего развития нормативно-правовых основ такого взаимодействия. С 2019 года между Ираном и ЕАЭС действует временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Срок его действия должен был истечь в октябре прошлого года, но действие соглашения было продлено специальным протоколом до 2025 года или до вступления в силу нового договора о постоянном режиме свободной торговли, переговоры по которому в настоящее время еще продолжаются.

Подписание такого соглашения с Ираном имеет важное значение не только с точки зрения обнуления или снижения ставок таможенных пошлин. Иран не является членом Всемирной торговой организации, в связи с чем иранский бизнес не ориентирован на международные стандарты регулирования торговли в таких традиционных для ВТО сферах, как применение количественных ограничений, меры защиты рынка, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, упрощение процедур в торговле, разрешение торговых споров и многие другие аспекты.

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Закрепление международных стандартов ВТО для регулирования взаимоотношений бизнеса в рамках двусторонней торговли будет содействовать большей определенности и прозрачности, что в свою очередь внесет вклад в развитие ориентированности компаний России и Ирана на взаимную торговлю и кооперацию.

Услуги, инвестиции и совместные проекты

Если регулирование торговли товарами находится в компетенции Евразийской экономической комиссии, то торговля услугами и инвестиционное сотрудничество лежит в плоскости национального регулирования государств-членов ЕАЭС. Формирование отдельного соглашения между Россией и Ираном по услугам и инвестициям становится все более целесообразным с учетом того, что обе страны нацелены на интенсификацию сотрудничества во многих сферах: энергетика, транспорт и логистика, финансы, цифровая экономика и технологии, машиностроение, туризм.

Либерализация и формирование общих подходов к регулированию (по возможности гармонизация) может стать существенным стимулом для реализации совместных проектов. Сейчас в первую очередь развиваются проекты в нефтегазовой сфере (разработка газовых и нефтяных месторождений, СПГ, транспортировка энергоресурсов). Другие проекты включают реализацию международного транспортного коридора «Север-Юг», а также кооперацию в области возобновляемой энергетики (строительство солнечных электростанций в Иране).

Для диверсификации сотрудничества и проектных направлений необходима ликвидация как информационных барьеров (знакомство бизнеса с рынками страны-партнера, организация различных мероприятий для компаний), так и регуляторных (с учетом международных стандартов, и реалий подсанкционного статуса обеих стран).

Санкции сформировали необходимые стимулы для перехода России и Ирана к взаимным расчетам в национальных валютах, развитию сотрудничества в области криптовалют. В отдельных сферах нормы регулирования в двух странах могут существенно различаться (например, это касается регулирования использования криптовалют), что будет сдерживать практическую реализацию каких-либо проектов.

Туристический потенциал

Отдельное направление сотрудничества России и Ирана, которое заслуживает внимания — туризм. Два ключевых фактора в ближайшее время могут способствовать увеличению интереса граждан двух стран к туристическим поездкам в обоих направлениях. Во-первых, стабилизация ситуации с COVID-19 способствует расширению зарубежного турпотока. Во-вторых, ограничения на европейском и других направлениях в условиях санкций сокращают географию возможных путешествий. Важным аргументом также является и наличие прямого авиасообщения между Москвой и Тегераном, перспективы развития прямых авиарейсов между другими городами.

В связи с пандемией поток туристов из Ирана в Россию значительным образом сократился. Обе стороны предпринимают меры для восстановления и дальнейшего роста количества туристических поездок в обе стороны. Так, с 1 января 2023 года действует безвизовый режим для туристических групп численностью от 5 до 50 человек сроком на 15 дней. С учетом того, что, групповой формат туров для граждан Ирана является предпочтительной формой организации путешествия, такая мера может стать импульсом для привлечения большего количества иранских туристов в Россию.

В России туристическая отрасль развивается, что позволяет сделать акцент на обеспечении комфортного пребывания туристов из разных стран. Это, например, включает снижение негативных эффектов языкового барьера для туристов, не ориентированных на английский язык (это, в частности, касается граждан Ирана), формирование разнообразных туристических программ, охватывающих не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие российские города и регионы: Казань, Нижний Новгород, Поволжье, Север, интересный с точки зрения природы для туристов с Ближнего Востока, горы Кавказа и другие.

Иран для туристов из России также не является традиционным направлением притяжения. В то же время многие путешественники могут открыть для себя эту страну в разных форматах отдыха: экскурсионный отдых в стране с древнейшей историей, памятниками исторического и культурного наследия, пляжный отдых на берегу Персидского залива, активный отдых (горнолыжный и походы в горы), лечебный и гастрономический туризм.

С учетом имеющегося потенциала интенсификация взаимодействия на межправительственном уровне с непосредственным участием туроператоров, представителей сектора услуг, связанных с туристической индустрией, Ирана и России, имеет большое значение для его реализации. В этом направлении необходим комплекс решений начиная с дальнейшей оптимизации визового режима и принятия мер в сфере финансового взаимодействия и заканчивая расширением информационного сотрудничества с целью популяризации туристических направлений, минимизации негативных эффектов от языковых и прочих культурных барьеров.