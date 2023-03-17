Рост оборота сферы услуг Москвы свидетельствует о гармоничном развитии бизнеса - эксперты

Оборот московских предприятий сферы услуг вырос на 3% по итогам января 2023 года по сравнению с этим же периодом годом ранее. По мнению экспертов, такие результаты подтверждают высокий уровень диверсификации столичной экономики и свидетельствуют о гармоничном развитии бизнеса.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, больше всего в январе выросли обороты в электронных услугах и сервисах в области ИТ: рост превысил 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 12,7 млрд рублей. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров, пояснил градоначальник. Второе место по приросту оборота заняли учреждения культуры. Третье - организация курьерской доставки. Высокий спрос показали и гостиницы, выручка которых увеличилась на 11,9% до 4,7 млрд рублей. Общий объем платных услуг, оказанных предприятиями столицы в январе 2023 года, составил 228 млрд рублей.

«Достигнутая динамика в сфере услуг Москвы подтверждают высокий уровень диверсификации столичной экономики и хорошее состояние инвестиционной и потребительской сферы Москвы. Устойчивая динамика выручки в секторах электронных услуг, культуры, а также курьерской доставки Москвы позволяет судить о высоком уровне адаптации новых потребительских индустрий к колебаниям социально-экономической конъюнктуры», - прокомментировал независимый экономист Андрей Бархота.

По его мнению, таким показателям способствует благоприятный инвестиционный климат и высокий уровень занятости населения.

Сектор услуг продолжает работать, несмотря на экономические трудности, подчеркнул член Московского регионального отделения «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко.

«Особенно радует рост оборотов в электронных услугах и сервисах в области ИТ, что может свидетельствовать о том, что рынок онлайн-услуг продолжает расти и развиваться. Это может создавать дополнительные возможности для бизнеса и инновационных компаний в Москве», - добавил он.

По словам председателя комиссии по финансовым рынкам МГО «ОПОРЫ РОССИИ», гендиректора «Инвестиционной компании ДИАЛОТ» Егора Диашова, январские результаты - «важные экономические показатели, свидетельствующие о ритмичной работе всех отраслей Москвы», которые «свидетельствуют о гармоничном развитии бизнеса и социальной сферы».