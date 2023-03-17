Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, сопровождавших американский БПЛА в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков самолета Cу-27, участвовавших в перехвате американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — напомнили в оборонном ведомстве.

Инцидент произошел утром 14 марта. Над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет американского дрона MQ-9 в направлении госграницы РФ. По данным Минобороны, в результате резкого маневрирования американский БПЛА «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

В министерстве еще раз подчеркнули, что российские истребители «бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования».