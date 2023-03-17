«Тем, кто поверил в нас»: Греф объявил о выплате рекордных дивидендов за всю историю Сбера

Наблюдательный совет Сбера рекомендовал выплатить за 2022 год рекордные за всю историю кредитной организации дивиденды — 565 млрд рублей, что соответствует 25 рублям на акцию и доходности около 15% годовых. Об этом сообщил глава Сбера Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

Статья по теме: «Работает устойчиво»: Путин назвал успехи Сбера хорошим сигналом для экономики

«Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением — наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд рублей. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — цитирует «Интерфакс» Грефа.

При этом глава банка отметил, что после выплаты дивидендов достаточность капитала Сбера останется выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Чистая прибыль банка по МСФО за прошлый год составила 270 млрд рублей.

Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов — 11 мая.

