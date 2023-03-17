Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. С 19 сентября 2022 года ставка составляет 7,5% годовых. Аргументируя свое решение, ЦБ отметил, что «текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов». Инфляционные ожидания населения и бизнеса, по мнению регулятора, снизились существенно, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. При усилении проинфляционных рисков ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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«Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России», — заявили в ЦБ.

В феврале годовой темп прироста потребительских цен снизился до 11% (после 11,8% в январе), что отчасти произошло за счет волатильных компонентов. Произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен, подчеркнули в ЦБ.

«На среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных… При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отметили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.