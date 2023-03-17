Турция продолжит предоставлять наземное обслуживание российским авиакомпаниям

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Потешкин и Глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек провели в пятницу в Анкаре консультации, темой которых стало развития двустороннего воздушного сообщения. В ходе встречи отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества.

Сторонами обсуждались операционные вопросы авиаперевозок между Россией и Турцией в предстоящем сезоне ИАТА «Лето 2023». Отдельно представители авиационных властей коснулись вопроса топливного обеспечения самолетов российских авиакомпаний на территории Турции.

В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле и с российской, и с турецкой стороны. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА «Лето 2023», будут обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными на коммерческой основе договоренностями.



Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, сторонами была подтверждена взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между РФ и Турецкой Республикой.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации появились сообщения об отказе Турции после запроса после запроса Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заправлять и обслуживать принадлежащие российским авиакомпаниям самолеты, в которых доля американских комплектующих составляет более 25%.

«Аэрофлот» и S7, комментируя данную информацию, указали на то, что полеты в турецкие аэропорты выполняются в штатном режиме, а Минтранс заметил, что проблем с наземным обслуживанием для воздушных судов из РФ в турецких воздушных гаванях нет.