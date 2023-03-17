В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 млн рублей для компаний за утечку данных

Минцифры внесло в Комитет Госдумы по информполитике, IT и связи два законопроекта, которые разрабатывались с начала 2022 года.

Один их них предполагает введение для компаний фиксированного штрафа за первичную утечку данных и оборотного в размере от пяти до 500 млн руб. — за повторную, пишет «Коммерсантъ». Как уточняется, максимальный штраф будет назначен в случае, если организация допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу.

Другой поступивший в нижнюю палату российского парламента законопроект предполагает изменения в Уголовный кодекс РФ и касается совершения противоправных действий с использованием персональных данных, в частности, похищения, продажи, а также создания теневых форумов, где нелегально распространяются личные данные, сообщает издание.

По словам главного юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилла Ляхманова, введение оборотных штрафов потребует от операторов персональных данных модернизации инфраструктуры и процессов обработки, а также увеличения бюджета на оплату возможных штрафов. «То есть можно ожидать повышения цен на услуги телеком-операторов и потенциально — изменения ставок финансовых организаций», — пояснил эксперт.

В реестре Роскомнадзора на данный момент зарегистрировано 882 тыс. крупных операторов личных данных, отмечает издание.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал о разработке законопроекта об уголовной ответственности для всех участников нелегальной торговли персональными данными. Парламентарий обратил внимание на то, что в настоящий момент статья 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») применяется в отношении организаторов утечки персональных данных, при том что в этом процессе также имеются посредники, перепродавцы и покупатели. По словам депутата, инициатива предполагает в том числе уголовную ответственность для руководителей компаний и госструктур, допустивших утечки.