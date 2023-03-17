В Кремле заявили, что товарооборот России и Китая может достигнуть $200 млрд уже в 2023 году

Москва и Пекин уже в текущем году споспобны достичь поставленной цели по товарообороту в $200 млрд.
Об этом в преддверии госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Чиновник отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером России. «Объем торговли по итогам 2022 года составил где-то $185 млрд, его ежегодный прирост на протяжении двух предыдущих лет — порядка 30%», — сказал Ушаков
Помощник главы государства подчеркнул, что при этом увеличивается доля взаимных расчетов в национальных валютах.
«С учетом таких темпов мы считаем, что поставленная двумя руководителями цель — достичь товарооборота $200 млрд — эта цель будет реализована не в 2024 году, как планировалось, а в 2023-м», — заключил Юрий Ушаков.