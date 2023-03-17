Через 5-7 лет авиапарк РФ будет состоять полностью из отечественных самолетов — Минпромторг

Заменить российский авиапарк отечественными машинами планируется в ближайшие пять-семь лет; речь идет более чем о тысяче самолетов.

Об этом сообщила директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Анна Панина, передает ТАСС.

«На сегодняшний день поставлена задача в течение 5-7 лет полностью заменить парк отечественными самолетами. Мы должны заместить больше 1 тыс. самолетов до 2030 года. Активными темпами сейчас наращиваются производственные мощности предприятий промышленности», — заявила Панина на проходящей в Ростове-на-Дону стажировки «Федеральная практика».

По ее словам, сейчас лайнеры, которые собираются в России, практически на 100% состоят из компонентов отечественного производства.

Ранее в Минпромторге рассказали о работе над импортозамещением свечей зажигания для двигателей SSJ-100.