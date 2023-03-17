В России изобрели атомобиль

Прототип российского электрокара «Атом» совместного производства ПАО «КАМАЗ» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» может быть продемонстрирован широкой аудитории уже в мае 2023 года в ходе форума Kazan Summit. Об этом накануне на съезде РСПП рассказал генеральный директор производителя грузовых автомобилей Сергей Когогин.

Ранее сообщалось, что прототип будет использован для тестирования функциональности интерфейса машины. При этом, по словам Сергея Когогина, в продажу новое авто может поступить уже в 2024-2025 годах. Отечественные эксперты полагают, что электрокар действительно может пользоваться спросом. Особенно — у госслужб.

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Одной рекламы будет недостаточно

«В пользу потенциального успеха электрокара “Атом” говорит участие “КАМАЗа”. Это сильный бренд, известный своими традициями качественного автомобилестроения. Поэтому будет логично, если продвижение нового продукта будет отталкиваться от этого. Ключевым препятствием для успешного запуска российского электрокара станет, безусловно, слаборазвитая инфраструктура. Если в Москве и Петербурге уже появились зарядные станции, хоть и не в достаточном количестве, то в других регионах и на федеральных трассах ситуация хуже. Соответственно, процесс продвижения идеи использования электромобилей и развитие инфраструктуры должны идти параллельно. Иначе не появится реальный спрос», — отметил в комментарии «Эксперту» вице-президент агентства «КРОС», руководитель направления «Автобизнес» Константин Панарин.

По его мнению, простой информационной кампании в данном случае будет недостаточно: опыт других стран показывает, что для ускорения распространения электромобилей необходимы экономические стимулы со стороны государства. Например, квоты на бесплатную парковку, налоговые послабления. И только в дополнение к ним должна быть запущена коммуникационная кампания о пользе электрокаров для окружающей среды.

«Демонстрация прототипа — это скорее имиджевая акция и тестирование интереса. Вероятно, до запуска непосредственно производственной линии пройдет достаточно времени, чтобы инфраструктура стала более развитой, а потребитель заинтересовался покупкой электромобиля», — предположил Константин Панарин.

Интерес к электроавтомобилям пока нестабилен

«В первую очередь нужно отметить, что направлением легковых электромобилей в настоящее время занимается не головное ПАО "КАМАЗ", а специально созданное в 2021 году набережночелнинское АО "Кама", которое сегодня работает над двумя проектами электромобилей: "Кама-2" и "Атом". Сведения о данных проектах в публичном пространстве крайне скудны. Заводских изображений, хотя бы эскизов, не говоря о реальных фотографиях, данных моделей нет. Официально заявленных технических характеристик тоже не имеется. На сайте АО "Кама" указано, что о новых разработках и продуктах будет рассказано в "скором времени". На этом основании говорить сейчас что-либо конкретное о данных электромобилях нельзя. Тем интереснее предстоящий показ в Казани, обещанный руководством ПАО "Камаз"», — напомнил «Эксперту» заведующий AXELOT-Лабораторией «Цифровые технологии в логистике» Департамента логистики и маркетинга Финансового университета Дмитрий Тарасов.

О потенциальной популярности новой марки говорить пока сложно, как и о тех же легковых электромобилях «Москвич», уверен эксперт. В целом сегодня складывается мировая тенденция резкого сокращения интереса к электромобилям со стороны рядовых покупателей.

«Причиной тому являются глобальные экономические и геополитические перемены, в условиях которых становится невыгодно создавать новые и поддерживать действующие зарядные станции. В борьбе за всё дорожающие энергоносители в странах Запада постепенно отказываются поддерживать обеспечение зарядной инфраструктуры электроснабжением в целях экономии. На этом фоне пошёл на спад спрос на электромобили. Это если говорить о возможном экспорте наших электромобилей в европейские страны. В России же сегодня иная проблема — спрос на электромобили на уровне "несущественного". Причина тому — отсутствие соответствующей глобальной инфраструктуры для обслуживания электромобилей в стране. За исключением точечных зарядных станций в нескольких мегаполисах, в у нас ещё не созданы условия для комфортной, экономичной и безопасной эксплуатации и ремонта электромобилей. Похожая история была с отечественными электробусами: несмотря на созданный ряд образцов в 2011-2016 годах, ни один из них не был запущен в серию по причине отсутствия должной инфраструктуры. С учётом вышеизложенного говорить о востребованности легковых электромобилей пока что очень затруднительно», — констатировал Дмитрий Тарасов.

Очевидно, построенный опытный образец «Кама-1» послужил платформой для отработки концепции и технологий. «Дальнейшие проекты создаются с учётом накопленного опыта, полученного при работе с "пилотным", это нормальная практика, поэтому полагать, что "Кама-1" в своём первозданном виде получит "второе дыхание", вряд ли имеет смысл. А вот будет ли обещанная новинка "Атом" логическим развитием "Камы-1", или же это будет совершенно иная машина, то же относится и к "Каме-2", — остаётся дождаться показа и мы получим ответы на многие вопросы», — заметил эксперт.

Госучреждения могут сформировать начальный спрос

В свою очередь автоэксперт Максим Пастушенко напомнил: главная проблема подобных проектов заключается в финансировании. «Все упирается в деньги, как это не странно. Сделать хороший, качественный, но дешевый автомобиль, особенно маленький — очень дорого. Его рентабельность можно обеспечить только двумя вещами — массовостью и унификацией. Тогда автоматически снижается стоимость», — указал он.

Максим Пастушенко добавил, что в России маленькие машины популярностью не пользуются. И, соответственно, перед компаниями-создателями стоит задача найти покупателя.

«История с “Атом” следующая: был создан некий научный консорциум. Они привлеки к участию в этом проекте более 300 специалистов из разных стран, в том числе и из США. Соответственно, заикались даже о том, что эти наработки будут использоваться и в Китае, и в России. Плюс под проектом подписалось и правительство Москвы, сказав, что готово покупать авто для таксопарков и каршеринга. То есть какое-то начальное обеспечение спроса», — добавил он.

Между тем, проект «Атом» позиционировался как электрокар будущего с новейшими системами трансляции данных и минимумом панельных инструментов. Все это приводит к мысли, что к массовому выпуску машину вряд ли можно подготовить к 2024-2025 году, так как прототип не дает гарантии о готовности машины к серийности, заключил Максим Пастушенко.