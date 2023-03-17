В ВТБ спрогнозировали доходность депозитов после решения ЦБ

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведет к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение привлечения за счет повышенной доходности по долгосрочным депозитам, заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. В банке считают, что простимулировать вкладчиков массово размещать средства на долгий срок могли бы «детские» депозиты с господдержкой, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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Ключевая ставка не менялась с сентября прошлого года, однако средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ постепенно снижались. С января по конец февраля, по данным ЦБ, они уменьшились с 8,13% до 7,67% годовых. Как пояснили в ВТБ, это было связано в том числе с прогнозом ЦБ, в котором ключевая ставка на 2023 год рассматривалась в диапазоне 7-9%. Таким образом банки стремились зафиксировать привлеченные средства по текущим или несколько сниженным ставкам в ожидании роста стоимости фондирования. Однако уже в начале марта движение ставок вниз остановилось.

«Сохранение ключевой ставки на текущем уровне со стороны ЦБ укрепит этот тренд. Отсутствие значимых колебаний рыночных параметров по депозитам будет обусловлено стремлением банков удлинить привлечение: это проявляется в снижении ставок по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, с одной стороны, и увеличением доходности долгосрочных депозитов – с другой стороны», — отметили в ВТБ.

Сейчас, по данным банка, средняя доходность по накопительным счетам у крупных игроков рынка находится на уровне 6% годовых, с начала года она снизилась примерно на 0,3%. При этом максимальная доходность по вкладам от одного года доходит до 9,5%. Разрыв в доходности между долгосрочными депозитами и накопительными счетами с начала года вырос и сейчас составляет 3,5%. При этом средняя максимальная ставка по краткосрочным вкладам выше доходности по накопительным счетам всего на 0,94%. Кредитные организации явно стимулируют клиентов размещать средства на долгий срок, однако вкладчики пока не готовы фиксировать деньги на период свыше года, подчеркнули в ВТБ.

«В ВТБ на рублевые вклады сроком до 1 года и накопительные счета приходится порядка 71% объема классического привлечения. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, в связи с сохраняющейся неопределенностью в экономике клиенты не расширяют горизонт планирования, во-вторых, замедление инфляции и обилие праздников в первом квартале стимулируют к росту потребительских расходов, что снижает склонность к "длинным" сбережениям. В-третьих, на рынке практически нет долгосрочных сберегательных инструментов накопления с высокой гарантированной доходностью, которые позволили бы вкладчикам заняться накоплением на долгоиграющие цели», — отметила Наталья Тучкова.

В банке считают, что простимулировать вкладчиков массово размещать средства на долгий срок смогли бы «детские» депозиты, срок которых можно было бы устанавливать индивидуально, например, до наступления совершеннолетия. Такой депозитный договор можно было бы досрочно расторгнуть при условии целевого использования средств в интересах ребенка, а ставку по такому депозиту привязать к рыночному индикатору. Государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Другими инструментами господдержки могли бы стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот, считают в ВТБ.