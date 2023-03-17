Визит Си Цзиньпина в Россию состоится 20-22 марта, сообщили в Кремле

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в начале следующей недели.

«20–22 марта 2023 года по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в ходе переговоров будут обсуждаться «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между Москвой и Пекином.

«Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — указывается в сообщении. Кроме того, ожидается подписание ряда важных двусторонних документов, отмечают в пресс-службе.

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбина, предстоящий визит председателя КНР в Россию еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между двумя странами, передает «РИА Новости».

В последний раз Си Цзиньпин приезжал в Россию в 2019 году для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). До этого глава КНР посещал РФ в 2015-м и в 2018-м годах.