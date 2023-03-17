Входящим на финансовый рынок вручат зонты

На сайте Кремля опубликован список поручений правительству и Центральному банку по итогам послания президента Федеральному собранию. В числе прочего Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 июня принять меры, обеспечивающие защиту вложений граждан в долгосрочные финансовые инструменты в случае банкротства некредитных финансовых организаций.

Это в первую очередь касается организаций, выступающих в роли финансовых посредников. Но предусмотреть в данном контексте следует и иные случаи, в которых создаются риски утраты гражданами своих сбережений. Ответственными за подготовку защитных мер названы Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина.

В законодательстве есть пробелы

Некредитная финансовая организация (НФО) — это компания, которая работает на финансовом рынке, но не специализируется на предоставлении узких финансовых услуг и не занимается кредитованием. До сих пор в законодательстве нет четкого определения данной категории предприятий.

Кроме того, существует некоторый законодательный вакуум, делающий процесс регулирования деятельности НФО для Банка России затруднительным. При этом такие компании контролирует именно он. Деятельность НФО, к категории которых относятся относят негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, ломбарды, компании, специализирующиеся на работе с ценными бумагами, клиринговые организации, инвестиционные фонды, кредитные и жилищные накопительные кооперативы, страховые компании и бюро кредитных историй, может осуществляться только на основании лицензии.

Защита инвестиций населения в долгосрочные финансовые инструменты при банкротстве некредитных организаций не может считаться окончательно проработанной в России, подтвердила в комментарии «Эксперту» юрист Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. По ее мнению, необходимо особо подходить к регулированию несостоятельности (банкротства) НФО в связи с тем, что их платежеспособность имеет принципиальное значение для нормального функционирования всей экономической системы страны.

В России защита инвестиций населения в долгосрочные финансовые инструменты при банкротстве некредитных организаций является сложным вопросом, но все же некоторые меры, помогающие сохранить средства граждан, существуют, отметила юрист. В России модель защиты граждан от банкротства НФО основана на системе страхования вкладов. Система страхования вкладов распространяется на вклады физических лиц в банках и некоторых видах небанковских финансовых организаций, таких как, например, микрофинансовые организации.

Система страхования вкладов распространяется на вклады до 1,4 млн рублей на одного вкладчика, на один банк или на одно НФО. Это означает, что в случае банкротства компании вкладчики имеют право на получение компенсации из системы страхования вкладов.

Помимо системы страхования вкладов, могут существовать дополнительные меры защиты для некоторых видов НФО, таких как инвестиционные фонды или страховые компании. Закон о банкротстве указывает на оказание финансовой помощи финансовой организации ее учредителями (участниками) и иными лицами; изменение структуры активов и прочее.

Но в данной системе существуют некоторые недостатки, которые можно было бы ликвидировать, указала Ангелина Севостьянова. Одним изних , по ее словам, является то, что система страхования вкладов покрывает риски только до определенной суммы. Этого может быть недостаточно.

Еще одним потенциальным недостатком является то, что система страхования вкладов финансируется за счет взносов банков и НФО, продолжила юрист. Это означает, что в случае одновременного банкротства большого количества банков или НФО у фонда страхования вкладов может не хватить ресурсов для покрытия всех требований вкладчиков. Такая ситуация способна подорвать доверие населения к финансовой системе в целом и привести к более широкой экономической нестабильности.

Для решения этих проблем система страхования вкладов в России может быть усовершенствована несколькими способами. Например, максимальная сумма покрытия может быть увеличена, чтобы лучше защитить вкладчиков с большими остатками на счетах. Система также может финансироваться за счет дополнительных источников дохода, таких как государственные взносы или сборы, взимаемые с вкладчиков.

«В дополнение к этим улучшениям можно обеспечить большую прозрачность и надзор, чтобы гарантировать, что система страхования вкладов работает эффективно и результативно. Это поможет предотвратить мошенничество и злоупотребления в системе, а также убедиться в том, что вкладчики получают необходимую защиту», – указала Ангелина Севостьянова.

Идея хороша для всех

«Мера действительно необходимая и даже слегка запоздалая, — заявил “Эксперту” управляющий партнер юридической компании “Генезис” Артем Денисов. — Например, недавно к нам обратился клиент с фактически тупиковой ситуацией, в которой он является держателем субординированных еврооблигаций одного из российских банков. В установленные сроки не были произведены выплаты четырех купонов по данной ценной бумаге. При этом бесперспективно подавать иск в российские суды к брокеру бумаг ввиду того, что все риски по наступлению негативных финансовых последствий при приобретении инвестиционных инструментов несет клиент, приобретая их на свое усмотрение».

Уже начатое судебное разбирательство в Лондоне имеет хорошие перспективы, уверен юрист. Такой опыт уже был у ВТБ по субординированным облигациям «Уралсиба» и оказался успешным в Лондонском суде международного арбитража.

Сама по себе идея защитить вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты при банкротстве некредитных финансовых организаций хороша для всех, констатировал в комментарии «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Для граждан это будет гарантией того, что они смогут вернуть свои деньги в случае банкротства организации. Для организаций — станет возможностью для привлечения дополнительных средств за счет повышения надежности структуры.

Создание страховой системы подобной той, которая существует сейчас для депозитов, способна расширить инвестиционные возможности граждан, подтвердил юрист. Также с 1 января 2023 заработала система страхования накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Пока что она действует на тех же условиях, что и для вкладов и ограничивается суммой 1,4 млн рублей. Но в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил увеличить ее в два раза — до 2,8 млн рублей. Это было сделано для того, чтобы стимулировать граждан откладывать себе на пенсию.

«В принципе, в большинстве своем наши граждане имеют возможности для того, чтобы самостоятельно увеличивать свою доходность и формировать пенсионные накопления. Но риски банкротства организаций и потери денег останавливают многих из них. Если эти риски нивелировать, то граждане способны будут самостоятельно увеличить свое благосостояние и уменьшить нагрузку на государство. Это совершенно логичный и правильный путь, по которому давно уже идут развитые страны. Все, что необходимо — это дать гражданам пусть и минимальные, но гарантии защиты их накоплений. С юридической точки зрения здесь нет никаких проблем», — заключил Петр Гусятников.