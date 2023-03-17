Владимир Ефимов: Москва подписала седьмой офсетный контракт — на поставку 20 наименований лекарств

Правительство Москвы заключило новый офсетный контракт в области фармакологии. Победитель конкурса, компания «Велфарм-М» в 2025 году начнет поставки в больницы Москвы лекарственных препаратов по 20 международным непатентованным наименованиям. Об этом сообщил 17 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это уже седьмой офсетный контракт, подписанный в столице. По его условиям компания “Велфарм-М” вложит не менее 300 млн рублей в локализацию производства лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, первые отгрузки для нужд Москвы начнутся в 2025 году. Власти города будут закупать препараты в течение 5 лет на общую сумму почти 2,9 млрд рублей.

Новое предприятие появится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис "Москва"». В том числе, завод будет выпускать кардиопротективные, противовоспалительные, гипогликемические и антигистаминные препараты.

В 2023 году власти Москвы заключили уже два офсетных контракта, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.«В феврале был подписан договор с компанией “Вип Камилла” на поставку медизделий для нужд города. Таким образом, Москва обеспечит стабильные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий. Совокупный объем инвестиций по новым соглашениям составит не менее 600 млн рублей», — уточнил он. В свою очередь, власти столицы закупят выпускаемую продукцию почти на 14,6 млрд.

Победитель конкурса на завлечение нового офсета в этом году уже открыл первую линию по выпуску твердых лекарственных форм, многие из которых начали производить в России впервые.

«Мощности нашего предприятия позволяют ежегодно изготавливать до 1,7 млрд таблеток, 180 млн желатиновых капсул и многое другое. Благодаря заключенному контракту мы сможем в полной мере задействовать все ресурсы и начать выпуск лекарственных препаратов в рамках офсета», — отметил президент фармацевтической группы «Велфарм-М» Владимир Щербаков. По его словам, в будущем компания планирует закрыть потребности в лекарствах жителей не только Москвы, но и всей России.

Напомним, по условиям офсетного контракта инвестор обязуется наладить производство продукции, нужной региону, а власти гарантируют ему госзакупки продукции на протяжении нескольких лет. Москва в 2017 году первой из регионов стала подписывать офсет с производителями.