Владимир Ефимов: по завершении редевелопмента промзоны в Тропарево-Никулино появится 1,2 тыс новых рабочих мест

Около 1,2 тыс. новых рабочих мест появится в бывшей промзоне в Тропарево-Никулине после реализации проекта ее комплексного развития. Об этом сообщил 17 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства столицы.

Речь идет о двух участках общей площадью 16,79 га, прилегающих к Востряковскому и Боровскому шоссе. «Там планируется построить около 44,5 тыс. кв. м. общественно-деловых и коммунальных объектов, что позволит создать около 1,2 тыс. рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, общий объем инвестиций в проект оценивается почти в 5 млрд рублей. «После сдачи новых площадей в эксплуатацию ежегодный бюджетный эффект для города составит около 450 млн рублей», – уточнил Владимир Ефимов.

По оценке мэрии столицы, сейчас земельные участки используются неэффективно: на них расположены склады, автостоянки, гаражи, автобаза и пустырь. В ходе комплексного развития этих территорий (КРТ) будут построены и объекты социальной инфраструктуры. В том числе, там появится подстанция скорой помощи площадью около 4,3 тыс. кв. м. и отделение полиции, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Кроме того, на одном из участков будет построен коммунальный объект для ГБУ “Автомобильные дороги ЗАО”, его площадь превысит 4 тыс. кв. м.», — добавил он. Еще, по словам Максима Гамана, в планах — построить магазины и офисы, отделения банков и страховых компаний, кафе и рестораны.

Напомним, программа КРТ призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли Москвы, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии столицы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент заключено 11 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенную стройку в Тропарево-Никулине, заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе, а также неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка в Коптеве. Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков.