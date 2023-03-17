Европейское домино: зачем Лондону война в Приднестровье

«Захват Украиной Приднестровья способен положить начало процессу пересмотра всех региональных границ», — таким мнением поделился, отвечая на вопрос «Эксперта» о перспективах военной эскалации в Приднестровье, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, а также бывший заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Игорь Шорников. И сформулировал мнение, как приднестровская сторона наблюдает за кризисной ситуацией у своих границ, подозревая Лондон пособничестве.

Статьи по теме: Вызов на Днестре Приднестровский тупик: кому нужна война на левом берегу Днестра

Спустя тридцать лет после окончания горячей фазы приднестровского конфликта на левом берегу Днестра снова начали говорить о скорой войне. Прошлой весной в момент нового витка напряжения в регионе, когда с конца апреля до наступления июня в Тирасполе были обеспокоены перестрелками на приграничных с Украиной территориях, «Эксперт» писал, что «никто не исключает открытия нового фронта в этом регионе» на фоне вероятности соединения российских войск из Херсона с приднестровским анклавом, называя это «логичным вариантом продолжения СВО». Украина была обеспокоена и уже тогда подняла вопрос заполучения доступа к военному арсеналу складов у села Колбасна. Сейчас актуальность российского продвижения к юго-западным границам Украины отошла на второй план, но притязания киевских официальных лиц так и остались нерешенными.

Днестр и Украина

— В каком состоянии боеприпасы в Колбасне? Как их хранят, подлежат ли они использованию?

— На складах в с. Колбасна сосредоточено порядка 20 тысяч тонн боеприпасов. Они были завезены еще в конце 80-х годов прошлого века, в период, когда Советский Союз выводил свои войска из стран Восточной Европы. Соответственно, у большинства боеприпасов давно истек срок годности, у значительной части истекли даже сроки хранения. Это значит, что даже транспортировать их опасно, они подлежат утилизации на месте. Россия неоднократно предпринимала попытки договориться с Молдовой о строительстве в Приднестровье завода по утилизации боеприпасов, но двусторонние переговоры Кишинева и Москвы срывались из-за вмешательства США. Американцам обязательно надо было контролировать этот процесс. Спрашивается, причем здесь интересы США?

Каких-либо данных об объемах и видах боеприпасов, которые на настоящий момент еще могут быть использованы, в открытых источниках нет. Достоверно можно утверждать только, что условия хранения там близки к идеальным. Ввиду опасности объекта, российские военные всегда уделяли повышенное внимание соблюдению правил хранения. Там регулярно проводились инспекции Министерством обороны РФ. В прошлые годы на объект допускались и инспекторы ОБСЕ, которые неизменно отмечали порядок и хорошие условия для обеспечения безопасности.

Слухи о том, что эти склады заминированы, ходили и раньше. Достоверной информацией по этому вопросу обладает разве что Министерство обороны РФ. Мы можем допустить, что это вполне возможно, особенно сейчас, когда вероятность атаки со стороны ВСУ на этом направлении оказалась совсем не гипотетическая.

— Молдавия даст ли соглашение на ввод войск Украины? Какие аргументы?

— На наш взгляд, Майя Санду будет настойчиво уклоняться от «любезных» предложений Киева решить для Кишинева приднестровскую проблему.

Дело в том, что даже удачный захват Украиной левобережной части Приднестровья не решает «проблему» российского военного присутствия в регионе. На правом берегу Днестра, в приднестровском городе Бендеры расположен значительный воинский контингент России. Форсировать Днестр в этом районе — крайне сложная задача, на которую ВСУ, скорее всего, не решатся. Тут уже понадобиться военная помощь Молдовы. Российские миротворцы находятся на Днестре в соответствии с международным мандатом, нападение на них со стороны Молдовы будет означать объявление войны России. Для Санду это конец.

Молдавское общество и так находится на грани отчаяния из-за тяжелейшей социально-экономической ситуации, которая начала обостряться сразу после прихода во власть Майи Санду. Сейчас появился новый повод для недовольства — у молдаван, по сути, украли их язык. Парламент постановил заменить во всех законодательных актах синтагму «молдавский язык» на «румынский язык». Ответственность за это также лежит на Санду. Страну сотрясают протесты. Единственное, что сдерживает оппозицию и народ — боязнь, что Санду призовет на помощь румын. Видеть иностранные войска на своей территории молдаване не хотят. Но если на Днестре разгорится конфликт, терять молдаванам будет уже нечего. Режим Санду будет сметен мгновенно.

Военный вопрос

— Что будет если Приднестровье займут украинские или молдавские войска? Партизанская война?

— Нет, партизанская война в приднестровских условиях вряд ли возможна. Это показал даже опыт Великой Отечественной войны. Тут были герои-подпольщики и единичные партизанские отряды численностью до десятка человек. Здесь практически нет лесов, в основном открытая степь. В нынешних условиях, когда ведется наблюдение со спутников и с помощью беспилотных летательных аппаратов партизанское движение, наверное, вряд ли уже возможно и на Украине.

Занятие Приднестровья иностранными войсками обернется тяжелейшей гуманитарной катастрофой для всей Молдавии. Прежде всего, появятся сотни тысяч беженцев, преимущественно российских граждан и соотечественников, которых Молдове надо будет как-то содержать. В энергетике региона произойдет коллапс, Молдавия лишится электричества, которое сейчас вырабатывается в Приднестровье из российского газа. Сама Молдавия рискует быть втянута в боевые действия, и одновременно там может произойти коллапс государственности, - если Румыния решит поддержать режим и введет свои войска. На самом деле предсказать последовательность событий очень трудно, здесь завязан прочный узел интересов и противоречий многих стран региона, и вовсе не обязательно, что эти страны будут действовать рационально.

— Чем защищается Приднестровье? Что может выставить против них Молдавия, если речь идет о большом конфликте?

— У Приднестровья и Молдовы все эти годы сохраняется паритет по потенциалам вооруженных сил. Армия Молдовы почти в два раза больше приднестровской по численности (6000 против 3500), но приднестровцы в своей массе лучше обучены и лучше вооружены (у ПМР, например, на вооружении есть танки, у Молдовы тяжелых вооружений нет). К счастью, у сторон конфликта не было ни желания, ни ресурсов разворачивать гонку вооружений, как это было в случае Армении и Азербайджана. Однако если учесть наличие в регионе третьей силы — российского миротворческого контингента, то шансы предполагаемого агрессора на успех быстро стремятся к нулю. Поэтому речи о каком-то полномасштабном конфликте между Молдовой и Приднестровьем быть не может. Опасность региональной стабильности может представлять только внешнее вмешательство.

Заложники Запада

— Действительно ли Санду может увести страну на Запад против воли молдаван?

— Да, небольшими, но болезненными шагами режим Санду отрывает Молдову от России. Закрываются телеканалы, вещающие на русском языке, цензура на получение достоверной информации из России постепенно вводится и в интернете. Запрещается молдавская история, в том числе целенаправленно стирается память о Великой Отечественной войне, на это место привносят псевдоисторические клише, придуманные бухарестскими идеологами: например, о том, что молдаван и молдавский язык придумал Сталин, чтобы оторвать местное население от «матери-Румынии». Молдавская митрополия Русской Православной церкви переживает тяжелейшие времена, власти покровительствуют Бессарабской митрополии Румынской православной церкви. В Кишиневе уже спокойно проводятся марши феминисток и представителей меньшинств нетрадиционной ориентации. Кроме того, Кишинев взял твердый курс на выход из СНГ. Раздаются голоса о необходимости отказа от конституционного нейтралитета и вступления в НАТО.

Война на Украине, режим чрезвычайной ситуации, введенный правительством год назад, а также карт-бланш выданный Санду Соединенными Штатами, позволяет властям не особо церемонится с народом и постепенно продавливать западную повестку.

— Проблема Гагаузии. Может ли посыпаться Молдавия? Нужно ли это Румынии?

— Амбиции Румынии далеко не ограничиваются границами Молдавии, румынские элиты претендуют и на часть Одесской области, на Черновицкую область. Гагаузы — небольшой народ, в составе унитарной Румынии, которая не дает автономии даже венгерскому населению Трансильвании, они рискуют утратить свою самобытность. В Гагаузии в 2014 году был проведен консультативный референдум, в ходе которого народ высказался в пользу самоопределения в случае утраты Молдовой своей международной правосубъектности. Но кто будет обращать внимание на тот референдум? В рамках Молдовы у гагаузов еще есть шанс отстоять себя, особенно, пока существует Приднестровье, которое концентрирует на себе основные фобии прорумынских властей Молдовы.

— Позиция Запада. Что изменится для Запада, США или ЕС, если Украина захватит Приднестровье? Нерушимость границ по уставу ООН, Европа не готова вскрывать такие кризисы. Или готова? США могут быть заинтересованы?

— Захват Украиной Приднестровья способен положить начало процессу пересмотра всех региональных границ. В первую очередь это невыгодно самой Украине, к которой территориальные притязания имеют почти все ее западные соседи. Прежде всего, Польша и Румыния. У восточноевропейских стран и между собой дела не до конца улажены. Та же Румыния опасается реваншизма со стороны Венгрии и Болгарии. Если Бухарест начнет активно приращивать территории это абсолютно точно вызовет недовольство Будапешта. Венгерское меньшинство в Трансильвании может увидеть в этом шанс для воссоединения с материнским государством. Как отреагируют немцы на расширение Польши за счет западноукраинских земель? Там могут вспомнить, что Сталин отдал Польше исконно немецкие земли, чтобы компенсировать полякам утрату части их территорий. Передел границ в этой части Европы может похоронить единство НАТО и целостность Евросоюза. ЕС к такому обороту не готов.

Зато готовы англосаксы. Британия, похоже, заинтересована в создании из Польши, Украины и Молдавии подконтрольного себе военного блока, который должен быть направлен против России и позволит Лондону играть решающую роль в европейских делах. По нашим наблюдениям, военный кризис, чуть было не случившийся в Приднестровье в ночь с 23 на 24 февраля, был инициирован именно Лондоном.

Действия России

— Что может Россия? В военном плане? В дипломатическом? Что означает выход РФ из указа 2012 года, подразумевавшего, в частности, «активное участие в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья»?

— У России сохраняются рычаги влияния в нашем регионе. Прежде всего, это энергетика — поставки газа через Украину, в том числе в Приднестровье, а также столь важная для Киева «зерновая сделка». Дипломатия и учет интересов региональных игроков — это далеко не последний инструмент для сдерживания узконациональных интересов некоторых европейских стран и агрессивных замыслов Британии и США. Как показывает практика, в том числе прошедшего года, статус-кво, который сложился в молдо-приднестровском регионе, не так-то легко разрушить. Причем в его сохранении заинтересованы все государства этой части Европы, а в разрушении — только англосаксы.

Выход РФ из указа 2012 года касается большой политики, отношений России с США и НАТО в области ядерного сдерживания. Вопросы региональной политики регулируются и другими концептуальными документами Российской Федерации, а также ее двусторонними и многосторонними международными соглашениями. Сейчас позиция России на молдо-приднестровском направлении остается без изменений. Но реальность такова, что любое неосторожное действие в регионе со стороны Запада или его сателлитов ведет к расширению пространства для маневра России, а значит, в стратегическом плане к укреплению региональных позиций Москвы.