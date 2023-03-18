Акции недели: этих дивидендов рынок ждал очень давно

За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил 2,04%, поднявшись до максимума с сентября. Но лишь половина бумаг в его составе была в плюсе, а сам рост по итогам пяти торгов был результатом лишь одного дня и во многом – единственного события.

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В пятницу наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию. Это рекордная цифра, ранее максимальная выплата составляла 18,7 руб.

Правда, по итогам 2021 года многие ждали от него примерно таких же – и даже больших (27,4 руб.) – дивидендов. Но те были отменены и с тех пор много воды утекло. Теперь же дивидендная доходность, исходя из цен закрытия четверга, составляла для обыкновенных акций 14,25%, а для привилегированных – 14,4%.

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К моменту объявления, впрочем, бумаги уже росли вместе со всем рынком, так что доходность была ниже. Но едва ли это был результат инсайда – еще до открытия торгов стало понятно, что нечто намечается. В своем анонсе «Интерфакс» сообщил о проведении заседания наблюдательного совета Сбера, отметив, что по итогам пройдет пресс-конференция его президента Германа Грефа.

А что еще могло быть на ней озвучено, кроме дивидендов, тем более что ранее руководство банка называло именно эти дни временем, когда определится с их размером? Но о совсем мелких выплатах или решении не платить с большой помпой объявляют редко.

И все равно банк смог удивить. После того, как размер дивидендов был объявлен, бумаги Сбера взметнулись, утащив за собой весь рынок. За пятницу его обыкновенные акции подскочили в цене на 10,34%, а привилегированные – на 11,03%. По итогам недели первые прибавили 12,21%, а вторые – 12,39%.

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Этих дивидендов рынок ждал очень давно – с прошлого года. В том, что они будут, в последние месяцы сомнений почти не было, но вот размер ожиданий колебался от 5-6 руб. у пессимистов до 11-12 руб. у реалистов – и более 20 руб. (и даже свыше 30 руб.) у безнадежных оптимистов.

Но даже для самых высоких ожиданий основания, тем не менее, были довольно вескими. Как только в ноябре Сбербанк возобновил выборочную публикацию отчетности, стало очевидно, что можно ждать весьма высоких дивидендов. Как бы мала ни была его прибыль по итогам прошлого года, само ее наличие позволяло рассчитывать на то, что банк распределит на дивиденды часть рекордной прибыли 2021 года.

С каждым месяцем шансы на это, казалось, росли – бюджету, как известно, нужны деньги, а большая часть акций Сбера принадлежит государству. Однако чиновники и представители самого банка говорили лишь о распределении доходов прошлого года. Отсюда и разница в ожиданиях: пессимисты ждали выплат в размере половины прибыли 2022-го, реалисты надеялись получить ее всю, а оптимисты верили в то, что удастся прихватить и 2021-й.

Неожиданно победили, как теперь известно, последние. «Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», – заявил на пресс-конференции Герман Греф.

И это чистая правда. Для многих прошлогодних покупателей дивидендная доходность превысит 20%. А ведь еще и выросли котировки акций.

Те, кто купил их после первой публикации отчетности в ноябре, получат доходность в районе 19%. Это не говоря о тех оптимистах, которые взяли акции Сбера в октябре – от осеннего «дна» акции банка удвоились.

Но и те, кто покупает их сейчас, получая порядка 13% дивдоходности, совершает неплохую сделку. И дело не только в выплатах ближайших месяцев. Сбер продолжает расти и если его отчетность по итогам всего этого года будет не хуже, чем была в последнее время, следующие дивиденды вполне могут оказаться еще выше.