Аналитики подсчитали, во сколько обойдется «корзина счастья»

«Корзина счастья», состоящая из продуктов с высоким содержанием триптофана, который отвечает за выработку серотонина, обойдется россиянам в сумму от 655 до 683 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет». В продуктовую корзину для поднятия настроения входят темный шоколад, орехи, бананы и сыр.

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«Один из самых общеизвестных продуктов для улучшения настроения — горький шоколад. По данным "Сбермаркета", за последние два с половиной месяца на него приходится каждая 17-я купленная плитка шоколада... Жители страны предпочитают сладкие и ореховые начинки шоколада — чаще всего они выбирают лакомства с карамелью, арахисом, фундуком и миндалем», — уточнили в «Сбермаркете».

Аналитики также отметили рост спроса на сыр. Его продажи с начала года по 15 марта выросли на 129% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на орехи за это же время увеличился только на 9%.